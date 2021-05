SpeakEasy Cannabis Club-Aktie aktuell: SpeakEasy Cannabis Club gewinnt an Boden

Zuletzt sprang die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 0,419 EUR zu. Die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,419 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,401 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 6.611 SpeakEasy Cannabis Club-Aktien umgesetzt.

Bei 0,588 EUR erreichte der Titel am 06.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 18.08.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,210 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Die SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA84730M1023 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

