SpeakEasy Cannabis Club-Aktie aktuell: SpeakEasy Cannabis Club reagiert positiv

Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 4,9 Prozent auf 0,384 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie bisher bei 0,384 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,360 EUR. Zuletzt wechselten 6.500 SpeakEasy Cannabis Club-Aktien den Besitzer.

Bei 0,588 EUR erreichte der Titel am 06.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2020 auf bis zu 0,210 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Die SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA84730M1023 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

