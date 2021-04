SpeakEasy Cannabis Club-Aktie aktuell: SpeakEasy Cannabis Club verliert

Die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 0,471 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SpeakEasy Cannabis Club-Aktie ging bis auf 0,471 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,490 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.020 SpeakEasy Cannabis Club-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,588 EUR markierte der Titel am 06.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 18.08.2020 gab der Anteilsschein bis auf 0,210 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Die SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA84730M1023 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

