SpeakEasy Cannabis Club Aktie News: SpeakEasy Cannabis Club mit Abschlägen

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 0,331 EUR. Der Kurs der SpeakEasy Cannabis Club-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,331 EUR nach. Bei 0,331 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Bei 0,588 EUR erreichte der Titel am 06.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,242 EUR ab.

Die SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA84730M1023 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

