SpeakEasy Cannabis Club Aktie News: SpeakEasy Cannabis Club tendiert schwächer

Zuletzt ging es für die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 0,344 EUR. Die SpeakEasy Cannabis Club-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,343 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,343 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SpeakEasy Cannabis Club-Aktien beläuft sich auf 1.000 Stück.

Am 06.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,588 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,242 EUR ab.

Die SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA84730M1023 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. SpeakEasy Cannabis Club Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

