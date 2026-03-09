DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.238 +2,2%Euro1,1617 -0,1%Öl92,76 +3,3%Gold5.170 +0,5%
Specialized Medical Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

10.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Specialized Medical Company Registered Shs Reg S
18,76 SAR -0,59 SAR -3,05%
Charts|News|Analysen

Specialized Medical Company Registered lud am 08.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,54 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Specialized Medical Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 SAR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 406,9 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 328,3 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,06 SAR. Im letzten Jahr hatte Specialized Medical Company Registered einen Gewinn von 0,740 SAR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Specialized Medical Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,44 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 6,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

