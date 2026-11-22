Specificity lud am 20.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Specificity ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net