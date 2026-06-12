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Specificity zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

13.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Specificity Inc Registered Shs
0,45 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Specificity hat am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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