Speicher-Boom

Ein Analyst stellt alles in den Schatten und ruft für die Micron-Aktie ein Kursziel von 1.000 US-Dollar aus. Begründet wird das astronomische Kursziel mit dem KI-Boom.

• DA Davidson startet mit "Buy" und Wall-Street-High-Kursziel von 1.000 US-Dollar

• KI-getriebene Nachfrage soll den klassischen Speicherzyklus strukturell verändern

• Massive Diskrepanz zum Analystenkonsens offenbart Spannungsfeld für Anleger



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Astronomisch hohe Messlatte

Ein einzelnes Kursziel sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit bei der Micron-Aktie. Wie Barron's berichtet, hat DA Davidson-Analyst Gil Luria die Coverage mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 1.000 US-Dollar aufgenommen - dem höchsten Wert unter allen bei FactSet und TipRanks erfassten Analysten. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 504,29 US-Dollar entspricht das einem kräftigen Aufwärtspotenzial von rund 98 Prozent.

Die Begründung greift tief in die Marktmechanik: Künstliche Intelligenz verändere den Speicherchip-Markt strukturell. "Künstliche Intelligenz schafft einen länger als üblichen Speicherzyklus, da der Ausbau von Rechenkapazitäten und die Entstehung von Nachfrage in einer positiven Rückkopplungsschleife zusammenwirken und so eine strukturell höhere Obergrenze für Preise und Nachfrage bei Speicherchips erzeugen", zitiert Barron's aus der Analyse.

Warum der Markt den Zyklus unterschätzt

Luria hält die klassische Zyklusangst für überzogen. Laut TipRanks werde der Markt dem Analysten zufolge weiterhin "durch die Brille früherer Abschwünge" betrachtet und unterschätze die strukturell veränderte Nachfrage durch KI-Anwendungen. Anders als in früheren Zyklen sei die Nachfrage nicht mehr rein konjunkturgetrieben, sondern zunehmend durch langfristige Infrastrukturinvestitionen in Rechenzentren stabilisiert.

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Hinzu kommt ein struktureller Wandel bei den Vertragsmodellen. Mehrjährige Lieferverträge mit Großkunden erhöhen die Visibilität und reduzieren die Preisschwankungen, die den Sektor historisch geprägt haben. Damit verändert sich auch das Risiko-Profil der Branche.

Die Bewertung unterstreicht diese Diskrepanz: Das Kursziel basiert auf dem Zehnfachen der erwarteten Gewinne im Jahr 2030 - während die Aktie aktuell laut Barron's nur bei einem Forward-KGV von rund 6,1 notiert. Genau diese Lücke interpretiert Luria als Fehlbewertung des Marktes.

Aktie wieder auf Rekordjagd

Die Börse reagiert sofort. Nach einem Rückgang um über 3,8 Prozent auf 504,29 US-Dollar am Dienstag dreht die Stimmung zur Wochenmitte. So steigt das Papier an der NASDAQ zeitweise um 3,61 Prozent auf 522,52 US-Dollar. Damit würde die Micron-Aktie einen neuen Rekord auf Startkursbasis knacken.

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Erst vergangene Woche Donnerstag hatte Micron Technology ein neues Allzeithoch bei 531,36 US-Dollar erreicht, dann allerdings den Handel deutlich darunter beendet.

Analystenkonsens deutlich zurückhaltender

Zwar sehen auch die meisten anderen Wall-Street-Analysten laut TipRanks weiteres Potenzial für die Micron-Aktie, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel nur bei 547,67 US-Dollar und damit gerade einmal rund 8,6 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 504,29 US-Dollar.

DA Davidson positioniert sich damit als klar als größter Bulle für die Aktie. Während der Konsens eher von einem fortgeschrittenen Zyklus ausgeht, setzt Luria auf eine strukturelle Neubewertung des gesamten Sektors.

Was das für Anleger bedeutet

Die Bewertung der Micron-Aktie hängt damit vor allem an einer zentralen These: Bleibt der Speicherzyklus intakt - oder wird er durch KI dauerhaft verlängert?

Wer an eine strukturell höhere, durch KI getriebene Nachfrage glaubt, könnte Rücksetzer weiterhin als taktische Einstiegsgelegenheiten interpretieren und auf eine Neubewertung setzen. Wer hingegen davon ausgeht, dass sich die bekannten Zyklen früher oder später wieder durchsetzen, dürfte die aktuelle Stärke eher als Gelegenheit für Gewinnmitnahmen werten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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