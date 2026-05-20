Speicher-Superzyklus

Micron Technology hat zur Wochenmitte im Rahmen einer Konferenz einen deutlich optimistischeren Ton angeschlagen als noch zuvor. Die Aktie reagiert prompt.

• KI treibt eine strukturelle, langfristige Speicherknappheit

• Micron profitiert von steigenden Preisen und erwartet Rekord beim Free Cash Flow

• Anleger werden wieder optimistischer



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Wie Manish Bhatia, Executive Vice President of Global Operations von Micron Technology, am Mittwoch im Rahmen der von JPMorgan veranstalteten Annual Global Technology, Media and Communications Conference in Boston sagte, habe sich der finanzielle Ausblick von Micron seit der letzten Bilanzvorlage spürbar verbessert. Das Unternehmen rechne im laufenden Geschäftsjahr weiterhin mit einem "substanziellen Rekord beim Free Cash Flow im dritten Geschäftsquartal", so Bhatia laut "TipRanks". Er verwies zudem darauf, dass die Bilanz des Unternehmens nie stärker gewesen sei und die Anhebung des Kreditratings durch alle drei großen Ratingagenturen dies untermauern würde.

Die Aussagen deuten darauf hin, dass Micron nicht nur von einer kurzfristigen Erholung im Speicherzyklus profitiert, sondern zunehmend strukturelle Faktoren in den Vordergrund treten, die die Ertragskraft des Unternehmens stabilisieren.

KI als struktureller Nachfragetreiber im Speicher-Markt

Im Zentrum der Präsentation stand erneut der Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Speicherindustrie. Laut Micron wächst die Nachfrage nach DRAM, NAND und insbesondere High Bandwidth Memory (HBM) weiterhin schneller als die globale Produktionskapazität. Daher dürfte die Verknappung bei HBM, DRAM und NAND laut Bhatia noch weit über das Jahr 2026 hinaus anhalten.

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Dabei ging der Micron-Manager auch noch einmal speziell auf die Rolle von KI-Infrastrukturen in Rechenzentren ein. So werden Arbeitsspeicher mittlerweile als "strategisches Gut" betrachtet, da leistungsstärkere und zuverlässigere Speicherlösungen die Modellgenauigkeit unmittelbar verbessern, wird er bei "TipRanks" zitiert.

HBM als strategischer Engpass und Wachstumsmotor

Einen besonderen Schwerpunkt legte Micron bei der Konferenz auch auf das Hochleistungssegment HBM. Micron berichtete von einem erfolgreichen Ramp-up seiner HBM4-Produktion, die mit doppeltem Tempo im Vergleich zum letztjährigen HBM3E-Hochlauf voranschreite. Die strategische Bedeutung dieses Segments ist enorm: HBM gilt als kritischer Engpass für KI-Beschleuniger wie GPU- und XPU-Plattformen. Das betonte auch Bhatia, indem er bekräftigte, dass der KI-Boom gerade erst begonnen habe und Arbeitsspeicher nach wie vor eines der größten Nadelöhre im gesamten System darstellen. Entsprechend hoch ist die Marktmacht der wenigen Anbieter, die in der Lage sind, diese Technologie in großem Maßstab zu liefern.

Markt wieder bullisher: Micron-Aktie zurück im Aufwärtstrend?

Die Aussagen der Micron-Führung auf der JPMorgan-Konferenz zeichnen ein klares Bild: Speicherchips entwickeln sich zunehmend zu einem strategischen Engpass der globalen KI-Infrastruktur. Besonders HBM avanciert dabei zum kritischen Baustein moderner Rechenarchitekturen, was das Unternehmen wieder optimistischer werden lässt. Das trifft auch auf die Anleger zu: Die Micron-Aktie gewann am Mittwoch an der NASDAQ letztlich 4,76 Prozent auf 731,99 US-Dollar. Im vorbörslichen Donnerstagshandel zieht das Papier zeitweise um weitere 2,12 Prozent auf 747,50 US-Dollar an.

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Nachdem der Anteilsschein Ende vergangener Woche und auch am Montag noch Rücksetzer hinnehmen musste, wird der Markt nun offenbar wieder bullisher. Ob die Micron-Aktie damit ihren Aufwärtstrend nachhaltig fortsetzen kann, der sie seit Jahresbeginn bereits um 156,47 Prozent nach oben getrieben hat, wird sich in den kommenden Tagen allerdings noch zeigen müssen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net