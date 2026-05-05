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Speicher treibt KI-Boom

Analysten sehen massives Kurspotenzial: Stehen diese beiden Chip-Aktien vor dem nächsten Höhenflug?

06.05.26 03:35 Uhr
NASDAQ-Aktien Micron und Sandisk noch lange nicht am Limit? Darum könnte sich ein Investment in Speicherchips lohnen | finanzen.net

Trotz massiver Kursrallys sehen Analysten bei den Aktien von Micron und Sandisk noch enormes Potenzial. Darum zählen Speicherchips zu den unterschätzten KI-Gewinnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
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Sandisk Corp
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• KI-Boom treibt Nachfrage nach Speicherchips
• Experten sehen Micron und Sandisk trotz Rally weiter günstig bewertet
• Analysten sehen enormes Kurspotenzial

Der Chipsektor bleibt einer der am meisten diskutierten Bereiche an den globalen Aktienmärkten - vor allem dank des anhaltenden KI-Booms. Besonders zwei Werte stehen dabei aktuell im Fokus der Analysten: Micron Technology und Sandisk. Beide Speicherchip-Hersteller haben in den vergangenen Monaten massive Kursgewinne erzielt: Die Micron-Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn ein starkes Kursplus von 124,31 Prozent auf zuletzt 640,20 US-Dollar, während die Sandisk-Papiere bemerkenswerte Gewinne von mehr als 492.43 Prozent auf 1.406,32 US-Dollar verbucht haben (Stand: Schlusskurse vom 05. Mai 2026). Laut Experten ist das Potenzial jedoch längst nicht ausgeschöpft.

Analysten bleiben bullish: KI-Nachfrage treibt Chip-Rally weiter an

Wie Barron's berichtet hat das Analysehaus Melius Research die Bewertung der beiden Aktien neu aufgenommen und sowohl Sandisk als auch Micron mit einer Kaufempfehlung versehen. Die Kursziele für die kommenden zwei Jahre liegen bei 1.350 US-Dollar für Sandisk und 700 US-Dollar für Micron. Für Sandisk ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von 26,85 Prozent, während es für Micron im Vergleich zum letzten Schlusskurs noch um 35,02 Prozent nach oben gehen könnte (Stand: 29.April 2026).

Hintergrund ist vor allem die anhaltend starke Nachfrage durch Künstliche Intelligenz. Die Analysten gehen davon aus, dass der KI-Trend die Nachfrage nach Speicherlösungen bis zum Ende des Jahrzehnts strukturell hochhalten wird. Besonders Hyperscaler und KI-Infrastruktur-Anbieter gelten dabei als zentrale Treiber.

Auch DA-Davison-Analyst Gil Luria zeigt sich überaus bullish und hat laut TipRanks die Micron-Aktie mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 1.000 US-Dollar neu in die Abdeckung aufgenommen - dem höchsten Ziel unter den bei FactSet und TipRanks erfassten Analysten. Damit sieht der Experte ein enormes Aufwärtspotenzial von knapp 100 Prozent zum letzten Schlusskurs (Stand: 29.April 2026).

Speicher als Kernbestandteil der KI-Welle

Besonders deutlich wird der strukturelle Wandel im Markt durch Aussagen der Experten. "Es ist an der Zeit anzuerkennen, dass Speicher ein Kernbestandteil unserer KI-Abdeckung sind und gut zu KI-Halbleitern, KI-Hardware und Hyperscalern passen", wird Melius-Analyst Ben Reitzes von Barron's zitiert. Speicherchips sind also längst kein zyklisches Randsegment mehr, sondern ein zentraler Baustein der KI-Architektur.

"Die Nachfrage nach Speicher wächst exponentiell. Wenn man also mehr Speicher benötigt, ist die Mathematik im Speicherbereich so gnadenlos - man muss davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen, wenn KI weiter wächst," so Reitzes Einschätzung zur langfristigen Dynamik der Branche gemäß Barron's. Dieser Faktor könnte entscheidend für die Neubewertung des Sektors werden. Denn während Speicherchips in der Vergangenheit stark zyklisch und preissensitiv waren, könnte die KI-Nachfrage laut Analysten nun für eine strukturell stabilere Preisentwicklung sorgen.

Bewertung bleibt trotz Rally attraktiv

Trotz der enormen Kursrally bleiben die Bewertungen laut Barron's vergleichsweise moderat: Micron wird aktuell mit etwa dem 6,4-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, Sandisk mit rund dem 10,3-Fachen. Zum Vergleich: Der Durchschnitt des PHLX Semiconductor Index liegt bei etwa dem 25-Fachen. Diese Diskrepanz könnte darauf hindeuten, dass der Markt die neue Rolle von Speicherchips im KI-Zeitalter möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist hat.

Speicherchips als unterschätzter KI-Gewinner: Lohnt sich der Einstieg noch?

Für Anleger ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung im Speicherchip-Sektor ein zweigeteiltes Bild: Einerseits sind Micron und Sandisk bereits stark gelaufen und haben enorme Kursgewinne hinter sich. Andererseits sehen Analysten weiterhin strukturelles Wachstum durch den KI-Boom, was die Nachfrage nach Speicherlösungen langfristig stützen könnte. Entscheidend wird sein, ob sich die derzeit hohe Nachfrage tatsächlich in dauerhafte Lieferverträge und stabile Preissteigerungen übersetzt. Für Investoren bedeutet das: Der Sektor bleibt chancenreich, aber nach den massiven Rallys womöglich zunehmend auch ein Spiel für langfristig orientierte Anleger mit Blick auf die KI-Infrastruktur der nächsten Jahre.

Der strukturelle Wandel durch KI, steigender Speicherbedarf und mögliche langfristige Lieferverträge könnten dafür sorgen, dass der Chipsektor vor einer neuen Bewertungsphase steht. Für Anleger bleibt der Bereich damit trotz Rally weiter relevant - und möglicherweise noch längst nicht ausgereizt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com

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