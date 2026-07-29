Fast 40 Prozent verloren: Micron-Aktie steuert auf tiefrote Monatsbilanz zu

Speicherchiphersteller

30.07.26 10:17 Uhr

Fast 40 Prozent Kursverlust seit dem Rekordhoch: Die Micron-Aktie steckt in einem heftigen Abverkauf. Anleger fürchten den wachsenden Druck durch China.

• Trotz der aktuellen Kursverluste bleibt Micron operativ stark, mit Rekordumsätzen und einem positiven Ausblick, während die technologische Rückständigkeit von CXMT die Marktposition von Micron stützt.

• Der Börsengang von CXMT in China hat Sorgen um ein mögliches Aufbrechen des bisherigen Speicherchip-Oligopols bei Samsung, SK Hynix und Micron geschürt.

• Die Micron-Aktie verzeichnet im Monat einen der stärksten Verluste seit elf Jahren, bedingt durch den Börsengang des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT.

Micron-Aktie mit tiefroter Monatsbilanz

Auslöser ist der spektakuläre Börsengang des chinesischen Speicherchip-Konkurrenten CXMT

Operative Verfassung von Micron bleibt trotz der Sorgen stark

Werbung

Die Micron-Aktie gerät weiter unter Druck: An der NASDAQ schloss das Papier am Mittwoch bei 739,00 US-Dollar, ein Minus von 81,53 US-Dollar oder 9,94 Prozent. Nachbörslich gab die Aktie um weitere 0,7 Prozent nach. Damit hat sich der Kurs seit dem Rekordschlusskurs von 1.213,37 US-Dollar am 25. Juni um rund 39 Prozent verringert und steuert damit auf einen der stärksten Monatsverluste seit rund elf Jahren zu.

China-Börsengang als Auslöser

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle ist der Börsengang des chinesischen Speicherchipherstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT) in der vergangenen Woche an der Shanghaier Star-Börse. Das Unternehmen nahm dabei umgerechnet rund 8,6 Milliarden US-Dollar ein und schoss am ersten Handelstag um 466 Prozent nach oben, auf eine Marktbewertung von zeitweise rund 487 Milliarden US-Dollar. Damit wurde CXMT zum wertvollsten an einer chinesischen Festlandbörse notierten Unternehmen.

Sorge vor aufgebrochenem Oligopol

Der Börsengang schürt Sorgen, dass ein staatlich unterstützter, gut kapitalisierter chinesischer Anbieter das bislang von Samsung, SK hynix und Micron dominierte Oligopol bei Speicherchips aufbrechen könnte. CXMT hält nach Marktschätzungen bereits einen Anteil von rund 7 bis 8 Prozent am globalen DRAM-Markt, Tendenz steigend. Zusätzlich belastete ein enttäuschender Ausblick des südkoreanischen Konkurrenten SK hynix trotz Rekordgewinnen die Stimmung im gesamten Speicherchipsektor.

Werbung

Fundamentaldaten sprechen gegen Panik

Gegen die Sorgen spricht die operative Verfassung von Micron selbst. Das Unternehmen hatte zuletzt einen Rekordumsatz von 41,46 Milliarden US-Dollar im dritten Geschäftsquartal 2026 gemeldet und den eigenen Ausblick angehoben, gestützt auf Lieferverträge mit Abnahmeverpflichtung von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Rolf Bulk, Analyst bei Futurum Group, betonte am Vortag gegenüber CNBC, CXMT liege bei Hochleistungsspeicher für KI-Anwendungen technologisch weiterhin rund zwei bis drei Generationen zurück und könne den Rückstand wegen eingeschränktem Zugang zu Fertigungsanlagen von ASML nicht kurzfristig aufholen.

Billionen-Dollar-Status verloren

Der jüngste Kursrutsch hat auch symbolische Folgen: Micron war erst Ende Mai in den Kreis der Billionen-Dollar-Unternehmen aufgestiegen und musste den elitären Kreis in dieser Woche wieder verlassen.

Im Blick behalten dürften Anleger, ob CXMT tatsächlich in der Lage ist, die Kapazitäten für hochwertigen Speicher wie HBM auszubauen, oder ob sich die Wachstumsgrenzen bestätigen, auf die Analysten wie Bulk verweisen.

Werbung

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.