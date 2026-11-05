Kontron-Aktie fällt: Leichtes Minus, aber 2026er-Prognose bestätigt

Speicherchipkrise

05.11.26 09:32 Uhr

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als im Vorjahr.

Die Speicherchipkrise habe zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten in Höhe von 68,6 Millionen Euro geführt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Diese sollen überwiegend im vierten Quartal ausgeliefert werden. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

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In den ersten neun Monaten gingen die Erlöse um knapp zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zurück, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert und das Com-Geschäft herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Personalabbau um knapp acht Prozent auf 151,0 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen auf 52,7 Millionen Euro zurück. Das war weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes.

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.

Zeitweise gibt die Kontron-Aktie im XETRA-HAndel 6,27 Prozent auf 19,14 Euro nach.

/mne/stk

LINZ (dpa-AFX)