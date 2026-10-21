China-Offensive beflügelt Aktien: Warum Anleger trotz US-Risiko bei Samsung und SK hynix zugreifen

Speicherchips

21.10.26 08:47 Uhr

Ausgerechnet in China bringen die beiden Speicherriesen ihre Werke auf den neuesten Stand, obwohl Washington genau solche Aufrüstungen eigentlich nicht genehmigen will.

• US-Exportkontrollen stellen ein regulatorisches Risiko dar, da die Behörden die Genehmigung für technologische Aufrüstungen und Kapazitätsausweitungen in China einschränken, was die Umsetzung der geplanten Modernisierungen beeinflussen könnte.

• Der chinesische Hersteller YMTC hat Samsung im chinesischen NAND-Markt überholt und produziert bereits Chips mit mehr als 300 Schichten, während Samsung und SK hynix noch aufrüsten, jedoch regulatorische Unsicherheiten bestehen.

• SK hynix und Samsung investieren in ihre chinesischen NAND-Produktionsstätten, um Chips mit über 200 Schichten herzustellen, wobei Samsung im Werk Xi'an auf 286 Schichten aufrüstet und SK hynix in Dalian auf 240 Schichten zielt.

SK hynix und Samsung rüsten ihre NAND-Werke in China für modernere Chips um

Der chinesische Rivale YMTC hat Samsung im chinesischen NAND-Markt überholt

Offen bleibt, welche Anlagen die US-Behörden tatsächlich genehmigt haben

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SK hynix und Samsung Electronics wollen in ihren chinesischen Werken fortschrittlichere Speicherchips fertigen, und an der Börse greifen Anleger heute bei beiden Titeln zu: Die SK hynix-Aktie gewann in Korea letztlich 6,21 Prozent auf 1.299.000 Won, die Samsung-Aktie legte unterdessen 5,2 Prozent auf 222.500 Won zu. Wie aus einem Reuters-Bericht unter Berufung auf vier Insider hervorgeht, sollen die Fabriken künftig NAND-Flash mit mehr als 200 Schichten herstellen und so zu den Werken in Südkorea aufschließen. Gegenüber Reuters bestätigten beide Konzerne, dass Aufrüstungen laufen und eng mit Washington abgestimmt sind, nannten aber keine Details.

Samsung plant in Xi'an den Sprung auf 286 Schichten

Im Zentrum steht bei Samsung das Werk im nordwestchinesischen Xi'an, auf das laut den Insidern rund 40 Prozent der weltweiten NAND-Produktion des Konzerns entfallen. Dort laufen bislang Chips mit etwa 200 Schichten vom Band. Unter dem internen Projektnamen "Monami" baut Samsung die Fertigung auf die neunte Generation seines V-NAND mit 286 Schichten um, bis Dezember 2027 soll die Produktion auf 40.000 Wafer pro Monat steigen. Samsung selbst betont, die Aufrüstung stehe im Einklang mit den US-Exportregeln und diene der wachsenden Nachfrage globaler Kunden, auch aus den USA. Weder werde die Produktionskapazität erweitert, noch entstünden neue Fertigungsanlagen.

SK hynix will Dalian über 240 Schichten bringen

SK hynix verfolgt in Dalian im Nordosten Chinas einen ähnlichen Plan: Statt der aktuell gefertigten Produkte mit 192 Schichten sollen dort NAND-Chips mit 240 oder mehr Schichten entstehen, berichten drei Insider. Den Standort hatten die Südkoreaner 2021 mit dem NAND-Geschäft von Intel übernommen. Für die heute als Solidigm firmierende Sparte ist er die einzige Produktionsstätte. Einem der Insider zufolge darf SK hynix in Dalian Chips mit bis zu 240 Schichten herstellen. Zudem könnte der Konzern eine US-Genehmigung für Entwicklungsarbeiten an Chips mit mehr als 300 Schichten beantragen, als Basis für eine mögliche Fertigung in den USA. Über ein neues NAND-Werk dort spricht SK hynix bereits mit der Regierung von Präsident Trump.

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YMTC zieht im chinesischen Markt vorbei

Der Druck zum Handeln kommt aus China selbst. Yangtze Memory Technologies (YMTC) kam im zweiten Quartal 2026 laut dem Marktforscher Omdia auf einen Anteil von 38,5 Prozent am chinesischen NAND-Markt, nach 28 Prozent im Gesamtjahr 2025. Samsung rutschte im selben Vergleich von 36 auf 33,5 Prozent ab, SK hynix von 20 auf 17 Prozent. Auch technisch holt YMTC auf: Der Konzern fertigt überwiegend Chips mit 160 und 232 Schichten, produziert aber bereits kleine Mengen mit 294 Schichten und plant Produkte mit mehr als 300 Schichten. Außerhalb Chinas verkauft Samsung NAND mit bis zu 286 Schichten, SK hynix mit bis zu 321. Die China-Werke der Koreaner hinken damit nicht nur den eigenen Heimatfabriken hinterher, sondern inzwischen auch dem lokalen Herausforderer.

Washington bleibt das Nadelöhr

Seit die USA 2022 Exportkontrollen für bestimmte Chipanlagen eingeführt haben, müssen beide Konzerne jährlich eine Genehmigung einholen, um in den USA gefertigte Maschinen wie Ätzanlagen in China zu installieren. Das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums hatte 2025 erklärt, den Weiterbetrieb der bestehenden Werke zu genehmigen, Kapazitätsausbau und technologische Aufrüstung aber nicht. Auf die Fragen von Reuters zum aktuellen Stand ging die Behörde nicht direkt ein und verwies auf diese Erklärung. In welchem Umfang Lizenzen für die nun benötigten Anlagen erteilt wurden, konnte Reuters nicht feststellen.

Genau hier liegt der wunde Punkt: Samsung stellt das Projekt als reine Modernisierung ohne zusätzliche Kapazität dar. Eine technologische Aufrüstung ist aber exakt das, was das BIS ausgeschlossen hatte. Ob Washington seine Linie im Einzelfall lockert oder nur Teile der Pläne absegnet, lässt sich aus den öffentlichen Aussagen nicht ablesen. Für beide Aktien bleibt das ein regulatorisches Risiko, das sich nicht in Wafermengen beziffern lässt.

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Ein erster belastbarer Gradmesser folgt im Dezember 2026: Dann soll in Xi'an laut den Insidern die neue Fertigung mit zunächst 5.000 Wafern pro Monat anlaufen. Ob der Zeitplan hält, hängt weniger an der Technik als an den Lizenzen aus Washington.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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