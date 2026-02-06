DAX24.827 +0,4%Est506.011 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,7%Nas22.981 -0,2%Bitcoin57.686 -3,3%Euro1,1917 +0,9%Öl67,80 -0,4%Gold5.026 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street vorbörslich tiefer -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset? Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset?
DAX auf grünem Terrain: Erholung mit Substanz oder nur Strohfeuer? DAX auf grünem Terrain: Erholung mit Substanz oder nur Strohfeuer?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Speicherchips im Fokus

Micron-Aktie rutscht als potenzieller Verlierer im KI-Rennen ab - NVIDIA als Kunde verloren?

09.02.26 14:00 Uhr
Machtpoker um KI-Speicher: Samsung-Aktie jubelt, Micron-Aktie leidet an der NASDAQ | finanzen.net

Der Wettlauf um Hochleistungsspeicher für Künstliche Intelligenz verschärft sich. Zum Wochenstart rücken unter anderem Samsung und Micron in den Anlegerfokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
313,00 EUR -21,75 EUR -6,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,40 EUR -2,60 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
158.600,00 KRW -700,00 KRW -0,44%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
839.000,00 KRW -3.000,00 KRW -0,36%
Charts|News|Analysen

• Samsung soll laut Bloomberg ab Februar HBM4-Speicher an NVIDIA liefern
• NVIDIA plant HBM4 für die nächste KI-Chipgeneration wohl ohne Micron
• Analysten sehen Rückschlag für Micron im margenstarken KI-Segment

Wer­bung

Wie "Bloomberg" berichtet, steht der südkoreanische Elektronikriese Samsung kurz vor dem Start der Massenproduktion von HBM4-Speicherchips. Demnach plant der südkoreanische Konzern, HBM4-Chips bereits ab der dritten Februarwoche an NVIDIA zu liefern, diese sollen in den neuen "Vera Rubin"-KI-Chips zum Einsatz kommen. Branchenkreise sehen darin ein Signal, dass Samsung den technologischen Rückstand auf den bisherigen HBM-Platzhirsch SK hynix verkleinern könnte. Damit bliebe Micron bei NVIDIAs nächster KI-Generation zunächst außen vor. HBM4 gilt als sechste Generation hochbandbreitiger Speicher und als zentraler Baustein für kommende KI-Beschleuniger. Die Chips liefern extrem hohe Bandbreiten, die für Training und Inferenz großer KI-Modelle entscheidend sind. Wer hier früh in die Massenfertigung geht, sichert sich nicht nur technologische Reputation, sondern auch langfristige, margenstarke Lieferverträge mit den großen Hyperscalern.

Samsung-Aktie im Aufwind dank HBM4-Fantasie

Die Aktie von Samsung gehörte am Montag daraufhin zu den größten Gewinnern am Markt. Am Aktienmarkt in Südkorea ging es schlussendlich um 4,92 Prozent auf 166.400 KRW nach oben, womit sich das Kursplus seit Jahresstart auf fast 39 Prozent ausweitet.

Die Aussicht auf frühe HBM4-Volumina stärkt die Erwartung, dass Samsung vom anhaltenden Investitionsboom der Cloudanbieter in KI-Rechenzentren überproportional profitieren dürfte. Gestützt wird die Kursfantasie zusätzlich von steigenden Speicherpreisen, die durch die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur befeuert werden, wie es bei CNBC TV heißt.

Wer­bung

Micron hat das Nachsehen

Für Micron bringt die jüngste Entwicklung hingegen einen empfindlichen Rückschlag. Nach Einschätzung von SemiAnalysis, einem auf Halbleiter und KI fokussierten Forschungs- und Analyseunternehmen, soll NVIDIA seine HBM4-Beschaffung für die "Vera Rubin"-Generation nahezu vollständig auf SK hynix und Samsung konzentrieren; Micron werde in diesem Designzyklus nicht mehr als Lieferant berücksichtigt. "Wir sehen derzeit keine Anzeichen dafür, dass NVIDIA HBM4-Speicher von Micron bestellt", zitiert Investing aus dem Bericht des Analysehauses.

Diese Einschätzung folgte auf die vorherige Herabstufung der HBM4-Aussichten von Micron durch Semianalysis Anfang Januar. Begründet wurde dies mit der "schlechten Geschwindigkeit aufgrund der Verwendung eines internen Basischips". Das Unternehmen geht nun davon aus, dass NVIDIAs HBM4-Lieferungen zu etwa 70 Prozent von SK hynix und zu 30 Prozent von Samsung abgewickelt werden.

Micron-Chips sollen dabei die technischen Spezifikationen von NVIDIA nicht zuverlässig erfüllen, konkret nennen die Experten die Zielvorgaben für die Datenraten bei HBM4, die auf über 11 Gigabit pro Sekunde angehoben worden sein sollen. Für den US-Konzern bedeutet das, dass ein zentraler Wachstumstreiber im margenstarken KI-Segment zumindest vorerst wegbricht, auch wenn Micron weiterhin von der generell hohen Nachfrage nach Speicher für Rechenzentren profitiert.

Wer­bung

Entsprechend verschnupft reagieren Anleger: Die Micron-Aktie rutscht vorbörslich an der NASDAQ um 2,95 Prozent auf 383,10 US-Dollar ab.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen