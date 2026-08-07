Micron-Aktie unentschlossen: Apple-Chef Tim Cook liefert das perfekte Kaufargument

Speicherengpass

06.08.26 22:13 Uhr

Die Micron-Aktie legt am Donnerstag zu. Ein Kommentar von Apple-Chef Tim Cook liefert Argumente für Zuversicht.

• Nach einem Rekordhoch im Juni und einem starken ersten Halbjahr 2026 fiel die Aktie deutlich zurück, wobei Analysten weiterhin optimistisch sind und ein Kursziel von bis zu 2.200 US-Dollar anpeilen.

• Tim Cook warnte vor einer "100-jährigen Flut" bei den Speicherpreisen, was auf eine anhaltende Preisdynamik in der Branche hindeutet, von der Micron profitieren könnte.

• Die Micron-Aktie verzeichnete Gewinne und liegt aktuell bei etwa 881,47 US-Dollar, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1.245 US-Dollar laut fünf Analysten.

Micron-Aktie mit Gewinnen

Tim Cook sprach von einer 100-jährigen Flut bei den Speicherpreisen

Durchschnittliches Kursziel von fünf Analysten liegt bei 1.245 US-Dollar

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NASDAQ-Aktie Micron in Grün

Die Micron-Aktie verlor im NASDAQ-Handel am Donnerstag 1,31 Prozent auf 881,47 US-Dollar.

Am Dienstag hatte die Aktie nach Aussagen von SpaceX-Gründer Elon Musk zum anhaltenden Speicherengpass noch mit einem Plus von rund 7,6 Prozent bei 892,67 US-Dollar geschlossen.

Ein Kommentar von Apple-Chef Tim Cook auf der letzten Bilanz-Telefonkonferenz vor seinem Rückzug liefert nun Argumente, warum sich eine Kaufgelegenheit bieten könnte, so The Motley Fool.

Cooks Warnung als Signal für Micron

Auf seiner letzten Telefonkonferenz als Apple-Chef vor seinem Rückzug zum 1. September 2026 hatte Tim Cook eingeräumt, dass Apple im Vergleich im Juni-Quartal mit deutlich höheren Speicherkosten als im März-Quartal gerechnet habe, und genau das sei auch eingetreten. Er ergänzte, die Kosten würden im Quartal bis Ende September 2026 noch weiter steigen. Cook habe die Dynamik bei den Speicherpreisen als eine 100-jährige Flut bezeichnet und damit die zuvor beschlossenen, nach eigenen Worten ungern vorgenommenen Preiserhöhungen bei Mac und iPad begründet.

Ein Beitrag von Motley Fool leitet aus diesen Aussagen ab, dass die drei großen Speicherhersteller Micron, Samsung Electronics und SK hynix in einem Verkäufermarkt operierten. Micron dürfte demnach von den steigenden Preisen profitieren, da die Preissetzungsmacht intakt bleibe, die Bruttomargen in Richtung der Mitte der 80-Prozent-Marke kletterten und das Angebot knapp bleibe.

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Micron-Aktie nach Rekordhoch deutlich zurückgekommen

Die Aktie hatte sich im ersten Halbjahr 2026 verdreifacht, bevor sie Ende Juni ein Rekordhoch bei 1.255 US-Dollar erreichte. Danach fiel der Titel deutlich von seinem Höchststand zurück. Bereits im Juli hatte die Micron-Aktie einen der stärksten Monatsverluste seit rund elf Jahren verzeichnet, ausgelöst durch den Börsengang von ChangXin Memory Technologies in Shanghai, der Sorgen vor einem Aufbrechen des Speicherchip-Oligopols schürte.

Analystenstimmen und Geschäftszahlen

Micron hatte im dritten Geschäftsquartal 2026, einen Rekordumsatz von 41,46 Milliarden US-Dollar gemeldet, ein Plus von 345,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei einem Gewinn pro Aktie von 24,67 US-Dollar.

Das durchschnittliche Kursziel aus fünf Analysen liegt bei 1.245 US-Dollar, was einem Abstand von 39,4 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Die Verteilung zeigt vier Kaufempfehlungen und eine Halten-Einstufung. Ein breiterer Analystenkonsens aus 30 Stimmen der vergangenen drei Monate zeigt eine noch klarere Kauftendenz: 29 Kaufempfehlungen stehen einer Halten-Einstufung gegenüber, das durchschnittliche Zwölfmonatsziel liegt bei rund 1.569,29 US-Dollar, die Spanne reicht von 1.100 bis 2.200 US-Dollar.

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Ob sich die von Cook beschriebene Preisdynamik tatsächlich in den kommenden Quartalszahlen niederschlägt, dürfte sich zeigen. Bis dahin bleibt die Gemengelage aus China-Konkurrenz, Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz und dem Übergang an der Apple-Spitze ein Faktor für die weitere Kursentwicklung.

Evelyn Schmal, Julia Walter, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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