Apple-Aktie vor den Zahlen: Wie hoch liegt die Latte für CEO John Ternus?

Speicherkosten im Blick

02.11.26 10:05 Uhr

Der Konsens liegt im oberen Bereich von Apples eigener Prognose, doch Speicherkosten und der Ausblick aufs Weihnachtsquartal könnten die Zahlen überlagern.

• Die erste Telefonkonferenz unter CEO John Ternus wird entscheidend sein, um den Ausblick auf das Weihnachtsquartal zu klären, wobei Analysten unterschiedliche Einschätzungen zu den zukünftigen Erwartungen haben.

• Steigende Speicherpreise belasten die Marge des Unternehmens erheblich, da sie mehr als die Hälfte des Margenrückgangs im Quartal ausmachen und die Rentabilität drücken.

• Apples Quartalszahlen nähern sich den oberen Prognosebereich, mit einem Umsatz von 113,4 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 1,99 US-Dollar je Aktie, was die Erwartungen der Wall Street fast erfüllt.

Wie nah liegt die Wall Street an Apples eigener Prognose?

Steigende Speicherpreise setzen Marge unter Druck

Neuer CEO John Ternus muss erstmals Fragen der Analysten beantworten

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Am Abend nach US-Börsenschluss legt mit dem iKonzern Apple das vorletzte Mitglied der "Mag-7" seine Zahlen vor. Zuvor öffneten bereits Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Tesla ihre Bücher. Dabei hat die KI-Euphorie der Anleger teils kräftig nachgelassen, weil einige Kennzahlen enttäuschten.

Umso wichtiger werden die Zahlen des iKonzerns aus Cupertino, nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für den übergeordneten KI-Boom. Darüber hinaus ist es die erste Telefonkonferenz unter CEO John Ternus, der den langjährigen CEO Tim Cook am 1. September 2026 ablöste. Neben Umsatz und Gewinn dürften die Marge und der Ausblick auf das Weihnachtsquartal die Reaktion prägen.

Konsens im oberen Bereich der Apple-Prognose

Die Gewinnerwartung liegt bei 1,99 US-Dollar je Aktie, nach 1,85 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz soll 113,40 Milliarden US-Dollar erreichen, ein Plus von 10,7 Prozent. Damit bewegt sich der Konsens im oberen Bereich dessen, was das Unternehmen selbst in Aussicht gestellt hat. Apple hatte Ende Juli für das September-Quartal ein Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent angekündigt. Das lag unter den rund zwölf Prozent, die Ben Reitzes von Melius in der Telefonkonferenz als Erwartung der Wall Street nannte.

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Die Erwartung der Analysten orientiert sich damit an einer Prognose, die schon im Sommer vorsichtiger ausfiel als das Marktbild. Entscheidend ist deshalb, ob Apple am oberen Ende der eigenen Spanne landet.

Speicherkosten drücken auf die Apple-Marge

Die Bruttomarge soll laut Apple bei 47 bis 48 Prozent liegen, nach 50,1 Prozent im Juni-Quartal. Laut Finanzchef Kevan Parekh macht der Anstieg der Speicherkosten mehr als 100 Prozent des Margenrückgangs gegenüber dem bereinigten Juni-Quartal aus. Apple erwartet für das September-Quartal nochmals höhere Speicherkosten und danach weiter steigende Marktpreise. Als Gründe für die potenzielle Verlangsamung nannte Parekh Währungseffekte, den fehlenden Kinofilm-Effekt nach F1 im Vorjahr und die Schwäche bei Mobile Gaming im App Store. Die Kosten für Speicherchips belasten damit die Rentabilität, während das Services-Geschäft weniger Schwung liefert.

Laut einem Reuters-Vorbericht rechnet der Konsens beim Services-Umsatz mit knapp 10 Prozent Plus, dem langsamsten Tempo seit über drei Jahren.

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iPhone-Start und Duo liefern erste Hinweise

Das Quartal enthält nur neun Tage Verkauf der iPhone-18-Pro-Modelle, die am 18. September auf den Markt kamen. Beim iPhone-Umsatz rechnen die Analysten mit 56,48 Milliarden US-Dollar, 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das passt zur Prognose eines Wachstums im mittleren Zehnerbereich. Counterpoint Research meldete vergangenen Dienstag für die ersten drei Wochen ein weltweites Plus von 3,1 Prozent gegenüber der 17-Pro-Serie, das ohne China deutlich schwächer ausfiele.

Das am 23. Oktober gestartete iPhone Duo fällt nicht ins Quartal, doch Apple könnte erste Hinweise zur Nachfrage geben. Die Pro-Serie liefert damit nur für wenige Tage belastbare Zahlen. Mehr Aussagekraft dürften Ternus' Antworten zur Nachfrage nach dem neuen Modell haben.

Analystenbild bleibt gemischt: Telefonkonferenz am Abend entscheidend

Der Konsens lautet Buy, 13 von 27 Analysten vergeben diese Einstufung. Hinzu kommen mehrere Hold-Stimmen und einzelne Sell-Einstufungen. Das mittlere Kursziel liegt bei 337,77 US-Dollar, am oberen Rand stehen 400 US-Dollar. Die Einzelstimmen zeigen dieses Spektrum. JPMorgan sieht die Aktie in einer Studie von Analyst Samik Chatterjee vom vergangenen Montag bei "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar. Die Schweizer Großbank UBS blieb hingegen bei einem Kursziel von 296 US-Dollar und der Einstufung "Hold".

Die Bandbreite zeigt, dass die Erwartungen an den Ausblick auseinandergehen. Zwei Häuser sind im Oktober 2026 vorsichtiger geworden, während andere an ihrer positiven Einstufung festhalten.

Beobachtungspunkt ist die Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlen: Äußert sich Ternus zum Weihnachtsquartal, nachdem Apple im Juli 2026 für Quartale nach September auf einen Ausblick verzichtet hatte?

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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