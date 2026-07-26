Greift BYD auch hier jetzt Tesla an? Teaser entfacht Roboter-Spekulationen - Aktie unaufgeregt
Ein Teaser aus einem BYD-Erlebniscenter sorgt für Spekulationen über den ersten humanoiden Roboter des chinesischen Autobauers.
Werte in diesem Artikel
- Ein BYD-Erlebniscenter veröffentlichte am Wochenende ein Teaser-Poster
- Es soll laut Medienberichten einen humanoiden Roboter des Autobauers zeigen
- BYD-Managerin Li kündigte Roboter als Verkaufshilfe in Filialen bereits an
Ein Teaser-Poster aus einem Erlebniscenter von Tesla-Konkurrent BYD hat Spekulationen über den baldigen ersten öffentlichen Auftritt eines humanoiden Roboters des chinesischen Autobauers ausgelöst. Der WeChat-Kanal des BYD-Standorts Di Space in Zhengzhou, ein lokaler Erlebnis- und Bildungsstandort, veröffentlichte das Poster am Samstag und deutete darin einen Auftritt Anfang August an, wie die Branchenportale CnEVPost und TechNode berichten. Eine offizielle Bestätigung von BYD zu Zeitpunkt oder Produktdetails oder eine Mitteilung über den Hauptkommunikationskanal des Konzerns bei WeChat liegt bislang nicht vor.
BYD-Aktie unaufgeregt: Ankündigung passt zur Konzernlinie
Die BYD-Aktie reagierte weitgehend unaufgeregt auf die Spekulationen und zeigte sich am Montag an der Börse in Hongkong zeitweise mit einem überschaubaren Plus von 0,23 Prozent bei 88,85 HKD.
Denn ganz überraschend kommt der mögliche Auftritt nicht: Konzern-Vizepräsidentin Stella Li hatte bereits im vergangenen Monat angekündigt, sie wolle langfristig zwei bis drei Roboter in jede BYD-Filiale stellen, die Kunden Fahrzeuge erklären und vorführen. Verkaufsberatung durch Roboter könne nach ihren Worten binnen ein bis zwei Jahren praxistauglich werden, wobei sie zugleich betonte, die "emotionale Verbindung" zwischen menschlichem Personal und Kunden lasse sich dadurch nicht ersetzen.
Konzernstrategie reicht bis 2024 zurück
BYD hatte laut Medienberichten bereits Ende 2024 ein eigenes Team für verkörperte künstliche Intelligenz und humanoide Roboter innerhalb seiner 15. Geschäftseinheit aufgebaut. Perspektivisch soll eine offene Roboterplattform entstehen, auf der sowohl konzerneigene als auch mit Partnern entwickelte Roboter laufen sollen.
Wettbewerber wie Tesla sind bereits vorgeprescht
Der chinesische Automarkt liefert dafür bereits mehrere Vorbilder: Tesla treibt sein Robotermodell Optimus voran, während der Wettbewerber XPeng nach eigenen Angaben bis Ende des Jahres mit der Serienfertigung seines Roboters Iron beginnen will. BYD selbst setzt bereits seit 2024 humanoide Roboter eines Zulieferers in der eigenen Fertigung ein.
Ob BYD den Termin Anfang August tatsächlich für eine Produktpremiere nutzt oder lediglich ein Konzeptmodell zeigt, dürfte sich in den kommenden Tagen klären, wenn der Konzern selbst offizielle Details bestätigt. Bis dahin bleibt die Ankündigung eine unbestätigte, auf Branchenberichten beruhende Erwartung.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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