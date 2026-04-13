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Spekulationen

LPKF-Aktie steigt zweistellig: Neue Technik treibt - Experten skeptisch

22.04.26 12:12 Uhr
LPKF-Aktie explodiert: Neue Laser-Technik treibt Kurs - Risiko für Anleger? | finanzen.net

Fortgesetzte Spekulationen über eine neue Technik zur Bearbeitung von dünnem Glas für den Einsatz in der Halbleiterindustrie haben den Kurs von LPKF weiter in die Höhe getrieben.

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LPKF Laser & Electronics AG
17,40 EUR 2,55 EUR 17,17%
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Mit einem Plus via XETRA von zeitweise 21,38 Prozent auf 17,60 Euro hat sich der Kurs in nur acht Handelstagen deutlich mehr als verdoppelt.

Analyst Malte Schaumann von Warburg Research führte die Rally auf zunehmende Aktivitäten in sozialen Medien rund um die sogenannte Lide-Technologie von LPKF zurück. Dabei handelt es sich um eine Laser-induzierte Tiefenätzung von Glas. Am Einführungsstatus für das technische Verfahren habe sich allerdings zuletzt nichts geändert, sodass das Überraschungspotenzial begrenzt sei. "Das Glas-Narrativ läuft dem Auftragsbuch vorweg", betitelte der Experte einen Kommentar zur jüngsten Entwicklung. Er hatte die Aktien am Montag von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Ähnlich skeptisch zeigte sich Bastian Brach vom Analysehaus Montega: "Der jüngste Kursanstieg ist aus unserer Sicht primär stimmungsgetrieben und nicht fundamental unterlegt". Auslöser des Hypes um die LPKF-Aktie sei ein Blogbeitrag gewesen, der sich mit der Wertschöpfungskette in der Chip-Industrie auseinandersetze. Der Fokus des Beitrags liege auf einer auf Glas basierenden Technologie, dem sogenannten TGV-Verfahren (Through Glass Vias) für Mikrochips, Mikrosystemtechnik und Elektronikverpackung. Der Blog hebe die Stellung von LPKF in diesem Segment hervor und nenne mögliche Kunden. Inhaltlich biete er jedoch keine neuen Erkenntnisse.

/bek/ajx/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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