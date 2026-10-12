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Spekulationen

Starbucks-Aktie in Grün: Kein Interesse an einer Übernahme der Burrito-Kette Chipotle

Starbucks-Aktie in Grün: Kein Interesse an einer Übernahme der Burrito-Kette Chipotle

In den USA wird es doch keinen Burrito zum Starbucks-Kaffee geben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Starbucks Corp.
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Die Kaffeehaus-Kette hat Pläne zum Kauf der auf mexikanische Küche spezialisierten Chipotle-Restaurants verneint. Vergangene Woche hatte die "Financial Times" berichtet, Starbucks habe an einem Übernahmeangebot für Chipotle gearbeitet. Starbucks kaufe Chipotle nicht, teilte nun eine Sprecherin mit.

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Chipotle wurde bereits als möglicher Übernahmekandidat gehandelt. Nach dem Dementi von Starbucks legten Aktien der Kaffeehaus-Kette zu und der Chipotle-Kurs gab nach.

Pikanter machte die Spekulationen, dass heutige Starbucks-Chef Brian Niccol zuvor Chipotle geführt hatte und sich dort einen Namen als Sanierer machte. Bei Starbucks versucht er, Geschäftsrückgänge durch einen Fokus auf besseren Service und gemütlichere Kaffeehäuser umzukehren.

Die Starbucks-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 1,06 Prozent auf 91,71 US-Dollar.

/so/DP/nas

SEATTLE (dpa-AFX)

Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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26.07.19 Starbucks overweight JP Morgan Chase & Co.
26.07.19 Starbucks Market Perform Telsey Advisory Group
06.05.19 Starbucks Market Perform Telsey Advisory Group
25.01.19 Starbucks Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
03.12.18 Starbucks Market Perform Telsey Advisory Group

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