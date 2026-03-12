DAX23.402 -0,8%Est505.710 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +3,9%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.678 +2,4%Euro1,1454 -0,6%Öl101,1 -0,7%Gold5.094 ±0,0%
Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen

13.03.26 09:15 Uhr
Stellantis-Aktie im Minus: Autohersteller drängt wohl China-Firmen zu Investitionen in Europa | finanzen.net

Stellantis hat laut Berichten mit chinesischen Autoherstellern über Investitionen in sein schwächelndes europäisches Geschäft gesprochen, darunter Xiaomi und Xpeng.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Stellantis
5,93 EUR -0,01 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xiaomi
3,71 EUR -0,09 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xpeng
17,45 EUR -0,15 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der europäisch-amerikanische Multimarkenkonzern wolle sich mit seinen Investitionen auf Amerika konzentrieren, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Zu den diskutierten Optionen gehörten der Erwerb von Anteilen an Maserati oder anderen Automarken. In den Gesprächen sei es laut den Insidern auch um Zugang zu den Produktionskapazitäten hierzulande gegangen. Chinesische Hersteller wollen in Europa wachsen.

Stellantis erklärte laut Bloomberg, man äußere sich nicht zu Spekulationen, während ein Medienvertreter von Xpeng eine Stellungnahme ablehnte und Xiaomi auf diese Bitte zunächst nicht reagierte.

Die Stellantis-Aktie notiert an der Euronext in Paris am Freitag zeitweise 1,41 Prozent tiefer bei 5,887 Euro.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

