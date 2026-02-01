Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus
Warren Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO. SAF-HOLLAND mit rückläufigen Zahlen. INTERSHOP 2025 weiter mit Verlust. BVB siegt 2:0 gegen Atalanta. Aktien von Tesla, VW und BMW: Ostdeutschland dominiert E-Auto-Produktion.
