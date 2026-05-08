Spekulatives Investieren

Der Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff sorgt für neue Spekulationen rund um Moderna. Anleger setzen erneut auf das Potenzial der mRNA-Technologie.

• Hantavirus-Ausbruch treibt Interesse an Moderna an

• Analysten sehen aktuell kaum direkte Umsatzchancen

• ASCO-Onkologiedaten bleiben zentraler Kurstreiber



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Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna erlebt derzeit eine Renaissance an den Finanzmärkten, die stark an die Volatilität während der Pandemiejahre erinnert. Wie das Wirtschaftsmagazin Barron's berichtet, ist das erneute Interesse der Anleger primär auf einen Ausbruch des Hantavirus an Bord des Kreuzfahrtschiffes MV Hondius zurückzuführen. Obwohl das Unternehmen erst kürzlich mit gemischten Quartalszahlen zu kämpfen hatte, habe die Nachricht über den Erreger zu einem massiven Anstieg der Suchanfragen nach Moderna-Impfstoffen geführt und die Spekulationen über eine neue Wachstumsphase des mRNA-Forschers befeuert, heißt es in dem Bericht weiter.

Medizinische Relevanz versus kommerzielles Potenzial

Das Hantavirus, das eine Sterblichkeitsrate von bis zu 50 Prozent aufweisen kann, gilt als hochgefährlich, jedoch laut Experten als weit weniger ansteckend als das Coronavirus. Da der Virus primär in bestimmten Regionen Südamerikas, Asiens und Europas vorkommt, ordnen Analysten die Umsatzchancen derzeit als gering ein. Experten von Evercore ISI betonten gegenüber Barron's, dass es aktuell keine "bedeutende Umsatzmöglichkeit" gebe und die Aktie dazu neige, auf Schlagzeilen über Ausbrüche zu reagieren, die weit über die tatsächlichen kommerziellen Auswirkungen hinausgehen. Dennoch bestätigte Moderna, dass man sich in einem frühen Stadium der Erforschung von Behandlungen befinde, was Teil einer breiteren Initiative gegen neu auftretende Infektionskrankheiten sei.

Kursrally und fundamentale Treiber an der NASDAQ

Die Marktreaktion auf diese Entwicklungen ist dennoch gewaltig. Die Moderna-Aktie, die bereits am vergangenen Freitag an der NASDAQ um rund 12 Prozent zulegen konnte, setzt ihren Höhenflug auch zum Wochenstart fort und legt vorbörslich um weitere 8,67 Prozent auf 59,17 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier ein beeindruckendes Plus von 84,30 Prozent. Trotz der aktuellen Hantavirus-Euphorie verweisen Analysten wie Salveen Richter von Goldman Sachs laut dem Bericht darauf, dass die eigentlich entscheidenden Impulse für den Aktienwert Ende Mai zu erwarten sind. Dann wird Moderna auf der Onkologie-Konferenz ASCO 2026 wichtige Fünfjahresdaten zu seinem mRNA-basierten Krebsimpfstoff präsentieren, der in Kooperation mit Merck entwickelt wird.

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Strategische Partnerschaften und die Zukunft der mRNA-Technologie

Unabhängig vom aktuellen Ausbruch forscht Moderna bereits seit Jahren in Zusammenarbeit mit dem U.S. Army Medical Research Institute an Hantaviren. Über das "mRNA Access"-Programm stellt das Unternehmen seine Technologie zudem externen Partnern zur Verfügung, um Behandlungen gegen verschiedene Krankheitserreger voranzutreiben. Während die Entwicklung eines marktreifen Hantavirus-Mittels laut Barron’s noch Jahre in Anspruch nehmen könnte, bleibt das Onkologie-Portfolio der eigentliche Anker für die künftige Bewertung. Analysten von Needham bezeichnen diese Programme als die wesentlichen künftigen Werttreiber des Konzerns, die weit über das spekulative Interesse an aktuellen Infektionswellen hinausgehen.

Zwischen spekulativer Virusfantasie und langfristiger Onkologie-Story

Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die aktuelle Kursrally als nachhaltiger Trend erweist oder lediglich eine kurzfristige Reaktion auf die Hantavirus-Schlagzeilen darstellt. Während Analysten die direkten Umsatzchancen im Zusammenhang mit Hantavirus derzeit als gering einschätzen, rückt zunehmend die Onkologie-Pipeline von Moderna in den Fokus institutioneller Investoren. Besonders die anstehenden Daten zum gemeinsam mit Merck entwickelten Krebsimpfstoff auf der ASCO 2026 gelten als potenziell wichtiger Bewertungsfaktor für die Aktie. Gleichzeitig zeigt die jüngste Kursentwicklung, dass Moderna an der Börse weiterhin stark auf Nachrichten rund um Infektionskrankheiten und neue mRNA-Anwendungen reagiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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