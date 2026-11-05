Spentex Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

05.11.26 06:35 Uhr

Spentex Industries hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,81 INR gegenüber 0,030 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 677,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,52 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net