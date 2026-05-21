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Spentex Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

22.05.26 06:35 Uhr

Spentex Industries hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Spentex Industries ein Ergebnis je Aktie von -49,200 INR vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Spentex Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 555,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,430 INR beziffert. Im Vorjahr waren -44,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Spentex Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 542,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,96 Milliarden INR im Vergleich zu 616,17 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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