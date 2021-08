SPERRE Eurozone: Verbrauchervertrauen trübt sich erneut ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im August weiter verschlechtert. Der Indikator sei um 0,9 Punkte auf minus 5,3 Zähler gefallen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Analysten hatten mit einer Verschlechterung gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt minus 4,9 Punkte. Trotz der erneuten Eintrübung notiert das Konsumklima in etwa auf dem Niveau von vor der Corona-Krise./bgf/jsl/he