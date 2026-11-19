Sperre nach dem Börsenstart

Wer beim Anthropic-Börsengang Aktien zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar erhalten hat, muss bei einigen US-Brokern Haltefristen beachten.

• Für europäische Anleger gelten andere Regeln, da die US-Broker-Sperrfristen nicht greifen; die wichtigsten Sperren betreffen hauptsächlich Insider und Altaktionäre mit Lock-up-Vereinbarungen.

• Die Broker setzen unterschiedliche Fristen für Sperren nach dem IPO, z.B. Fidelity (15 Tage), SoFi und Robinhood (30 Tage), während Schwab keine solchen Beschränkungen anwendet.

• Privatanleger in den USA, die über bestimmte Broker beim Anthropic-IPO zeichnen, unterliegen je nach Broker unterschiedlichen Sperrfristen beim Weiterverkauf, wobei Charles Schwab auf eine Anti-Flipping-Regel verzichtet.

Nicht jeder Anleger fällt unter die Regeln der Broker

Ein Anbieter verzichtet beim Anthropic-IPO ausdrücklich auf eine Sperre

Bei einem Broker kann ein dritter Verstoß dauerhaft gelten

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Anthropic hat den Ausgabepreis seines Börsengangs am Mittwochabend auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt. Privatanleger, die über US-Broker zeichnen und ihre Aktien rasch weiterverkaufen, riskieren allerdings eine Sperre bei künftigen Börsengängen. Wer betroffen ist, hängt vom Broker und vom Kaufzeitpunkt ab.

Anthropic-IPO: Wer überhaupt zeichnen kann

Der Ausgabepreis liegt über der ursprünglich angepeilten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Im Börsenprospekt kündigte das KI-Unternehmen an, Aktien über Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi und E*Trade sowie einige Tochtergesellschaften an Privatanleger abzugeben. Laut finalem Prospekt umfasst das Angebot 980 Millionen Aktien, davon gingen weniger als 20 Prozent an Privatanleger in den USA und anderen Ländern.

Der Zugang ist begrenzt. Fidelity lässt nach eigenen Angaben nur Kunden zu, die mindestens 25.000 US-Dollar in bestimmten Anlagen halten, und reiht auch diese etwa nach dem Depotvolumen. Wer zum Zug kommt, entscheidet damit der Broker, und die Zuteilung kann deutlich kleiner ausfallen als die Order. Die Regeln gegen schnelles Weiterverkaufen betreffen deshalb nur einen engen Kreis von Anlegern.

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So unterschiedlich fallen die Broker-Fristen für die Anthropic-Aktie aus

Die Broker gehen unterschiedlich streng vor. Wer bei Fidelity zugeteilte Anthropic -Aktien innerhalb der ersten 15 Kalendertage nach Handelsbeginn verkauft, wird nach Angaben des Brokers für einen festgelegten Zeitraum von künftigen Börsengängen über Fidelity ausgeschlossen. Das erste Flipping führt zu sechs Monaten Sperre, das zweite zu einem Jahr, das dritte zum dauerhaften Ausschluss, der an die US-Sozialversicherungsnummer geknüpft ist. Ohne Sperre verkaufen können Fidelity-Kunden ab dem 16. Kalendertag nach Handelsbeginn.

SoFi setzt die Grenze laut eigener Richtlinie bei 30 Kalendertagen nach Handelsbeginn und kann Anleger beim ersten Verstoß für sechs, beim zweiten für zwölf Monate ausschließen. Beim dritten Mal ist ein dauerhafter Ausschluss möglich. Auch Robinhood wertet Verkäufe binnen 30 Tagen nach dem Börsengang als Flipping und kann betroffene Anleger für 60 Tage von seinem IPO-Angebot ausschließen.

E*Trade erklärt, es bevorzuge eine Haltedauer von mindestens 30 Kalendertagen. Eine ausdrückliche Strafe nennt der Broker nicht, behält sich aber vor, Kunden von künftigen Neuemissionen auszuschließen. Damit reicht das Spektrum von einer unverbindlichen Präferenz bis zur lebenslangen Sperre.

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Schwab verzichtet, Zukäufer bleiben außen vor

Charles Schwab verzichtet beim Anthropic-Börsengang auf eine Anti-Flipping-Regel, wie Sprecherin Margaret Farrell gegenüber CNBC bestätigte. Eine solche Beschränkung wende Schwab derzeit nur an, wenn der Emittent sie verlange, und könne dies nach eigenem Ermessen ändern.

Nicht betroffen sind zudem Anleger, die erst nach Handelsbeginn an der Nasdaq kaufen. Das sagte Jay Ritter, Leiter der IPO Initiative an der University of Florida, gegenüber CNBC. Ritter zufolge sollen die Regeln Anleger abschrecken, die nur auf einen schnellen Gewinn setzen, weil deren Verkäufe den Kurs nach Handelsstart unter Druck setzen könnten.

Entscheidend ist also der Weg zur Aktie. Nur wer zum Ausgabepreis über einen dieser Broker zugeteilt wurde, unterliegt dessen Regeln. Wer am Markt zukauft, zahlt den Börsenpreis und kann jederzeit verkaufen.

Was für Zeichner in Europa gilt

Die Regeln der US-Broker gelten nicht für Anleger, die in Europa gezeichnet haben. Laut Börsenprospekt bietet Anthropic Privatanlegern in einigen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums Aktien über ein eigenes Angebot mit separatem Prospekt an, der von der BaFin gebilligt wurde. Maßgeblich sind für diese Zeichner die Bedingungen ihres jeweiligen Brokers.

Für Zeichner in den USA beginnen die Fristen mit dem Handelsstart an der Nasdaq am 19. November 2026. Bei Fidelity endet die Sperrfrist nach 15 Kalendertagen, bei SoFi, Robinhood und E*Trade nach 30 Tagen.

Was die Haltefristen für die Anthropic-Aktie bedeuten

Auf den Kurs dürften die Anti-Flipping-Regeln der Broker nur begrenzt wirken. Sie betreffen ausschließlich Privatanleger, die über einen der genannten US-Broker zum Ausgabepreis zum Zug gekommen sind, und damit nur einen Teil der weniger als 20 Prozent, die laut finalem Prospekt an Privatanleger weltweit gingen. Institutionelle Investoren, die den Großteil der Aktien erhalten haben, fallen nicht unter diese Regeln.

Mehr Gewicht haben die Sperrfristen der Altaktionäre. Laut Börsenprospekt unterliegen Board-Mitglieder, Führungskräfte und nahezu alle bisherigen Anteilseigner mit zusammen rund 15,5 Milliarden Aktien sogenannten Lock-up-Vereinbarungen, ein Vielfaches der 980 Millionen Aktien aus dem Börsengang. Die Sperren gelten bis zu 180 Tage, für die sieben Mitgründer und bestimmte Großaktionäre mit mehr als 0,5 Prozent der voll verwässerten Anteile bis zu 365 Tage. Rund 3,7 Milliarden Aktien können allerdings schon früher frei werden. Board-Mitglieder, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater, die nicht zu den Gründern zählen, dürfen bis zu 10 Prozent ihrer gesperrten Aktien bereits ab dem ersten Handelstag verkaufen.

Anthropic weist im Prospekt selbst darauf hin, dass Verkäufe nach dem Ende der Sperrfristen den Aktienkurs belasten können. Die Freigaben erfolgen gestaffelt. Eine große Tranche von bis zu 3,0 Milliarden Aktien der Klassen A und N wird am zweiten vollen Handelstag nach Veröffentlichung der Zahlen für das am 31. März 2027 endende Quartal frei, spätestens jedoch 180 Tage nach dem Prospektdatum vom 18. November. Für Anleger dürfte dieser Termin mehr Gewicht haben als das Ende der Flipping-Fristen der Broker.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.