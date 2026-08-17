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Sperrung auf Bahnstrecke Leipzig-Zwickau

GÖSSNITZ (dpa-AFX) - Aufgrund von Bauarbeiten am Knoten Gößnitz ist die Bahnstrecke Leipzig-Zwickau dort fortan bis Mitte Dezember gesperrt. Bahnreisende müssen deswegen zwischen Gößnitz und Zwickau auf Busse umsteigen und insgesamt mehr Zeit einplanen, wie die Deutsche Bahn informiert. Ähnliche Behinderungen gibt es demnächst auch auf den Verbindungen von Gera nach Altenburg beziehungsweise Glauchau.

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Die Streckensperrungen helfen nach Bahnangaben, Bauarbeiten zu bündeln. Geplant sei, Gleise und Weichen zu erneuern sowie an Oberleitungen zu arbeiten. Zudem sollen Brücken eingeschoben und Stützwände gesetzt werden. Parallel werden Arbeiten am Bahnhof Werdau umgesetzt, darunter eine Verlängerung von Überholgleisen und die Erneuerung von Weichen und Signalanlagen.

Das Ganze gehört zum Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale, die von Dresden und Leipzig nach Süddeutschland führt. Dort sollen künftig Züge mit bis zu Tempo 160 fahren und die Trasse stärker für den überregionalen Güterverkehr von den Seehäfen gen Süden genutzt werden. Zudem wird laut Bahn mit den aktuellen Arbeiten die Voraussetzung für die neue Direktverbindung Plauen-Leipzig ab dem Fahrplanwechsel geschaffen./hum/DP/zb

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