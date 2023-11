Spexis AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Spexis gibt Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt



01.11.2023 / 07:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Spexis gibt Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt Allschwil, Schweiz, 1. November 2023 Spexis AG (SIX: SPEX), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im klinischen Entwicklungsstadium, das sich auf makrozyklische Therapeutika für seltene Krankheiten und Onkologie spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass sich Hernan Levett, Chief Financial Officer, entschieden hat, eine neue Karrieremöglichkeit ausserhalb des Unternehmens wahrzunehmen. Er wird das Unternehmen weiterhin als strategischer Berater bei Finanztransaktionen unterstützen und verlässt das Unternehmen per 1. Dezember 2023. Martin Jakobovic, derzeit Leiter der Finanzabteilung, wird die Nachfolge von Hernan Levett als CFO ad interim antreten und per 1. Dezember 2023 Mitglied der Geschäftsleitung werden. Darüber hinaus wird Muriel Fleming, derzeit Leiterin der Personalabteilung, zusätzliche Verwaltungsaufgaben übernehmen und ebenfalls per 1. Dezember 2023 Mitglied der Geschäftsleitung von Spexis werden. «Im Namen des Verwaltungsrats und des gesamten Spexis-Teams danke ich Hernan für sein grosses Engagement und seine Beiträge für das Unternehmen seit seiner Gründung im Dezember 2021», sagte Jeff Wager, M.D., Chairman & CEO von Spexis. «Hernan war ein sehr wertvolles Mitglied der Geschäftsleitung und wir wünschen ihm alles Gute für seine berufliche und private Zukunft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Martin, dessen Führungsqualitäten und Kenntnisse des Unternehmens sich als unschätzbar erweisen werden, um unsere aktuellen Ziele zu erreichen. Ich gratuliere auch Muriel zu ihrer Ernennung als Mitglied der Geschäftsleitung, wo sie die Unternehmensstrategie und die Entwicklungsbemühungen von Spexis weiterhin unterstützen wird.» «Nachdem ich bei der Gründung von Spexis eng beteiligt war und seitdem als Chief Financial Officer tätig bin, ist es für mich jetzt an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen», sagte Hernan Levett. «Ich danke Jeff, dem Verwaltungsrat, unseren Aktionären und dem gesamten Spexis-Team für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und ihr grosses Engagement. Ich habe sehr gerne für das Unternehmen gearbeitet und wünsche dem gesamten Team alles Gute für ein spannendes Kapitel in der Zukunft des Unternehmens.» Lebensläufe von Martin Jakobovic und Muriel Fleming finden Sie hier: www.spexisbio.com Über Spexis Spexis (SIX: SPEX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung und Sitz in Allschwil, Schweiz. Das Unternehmen legt seinen strategischen Fokus auf seltene Krankheiten und Onkologie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.spexisbio.com. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Für Investoren:



Stephen Jasper

Managing Director

Gilmartin Group

stephen@gilmartinir.com



Für Medien:



Dr. Stephan Feldhaus

Feldhaus & Partner

+41 79 865 92 56

feldhaus@feldhaus-partner.ch

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Spexis-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Spexis, abweichen. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Spexis lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

