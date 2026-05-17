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Sphere 3D: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

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Sphere 3D Corp Registered Shs
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Sphere 3D lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -2,68 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,87 Prozent auf 2,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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