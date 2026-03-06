DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin57.845 -0,1%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Sphere 3D stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

08.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sphere 3D Corp Registered Shs
0,12 EUR 0,12 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Sphere 3D hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 69,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,600 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent auf 2,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 73,700 USD. Im Vorjahr waren -4,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 32,69 Prozent auf 16,61 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 11,18 Millionen USD gelegen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 4,900 USD und einem Umsatz von 11,50 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.net

