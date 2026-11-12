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SIX-Handel im Fokus

SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen

SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen

Der SPI verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
24.90 EUR 0.42 EUR 1.72 %
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ASMALLWORLD AG
1.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,306.00 EUR -27.00 EUR -2.03 %
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Bellevue AG
7.30 EUR -0.15 EUR -2.01 %
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COSMO Pharmaceuticals N.V.
62.10 EUR -0.30 EUR -0.48 %
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Curatis AG
18.00 EUR 0.10 EUR 0.56 %
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EvoNext Holdings AG
2.50 EUR -0.02 EUR -0.79 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.35 EUR 0.20 EUR 3.88 %
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MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.01 EUR 6.76 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
442.60 EUR -1.60 EUR -0.36 %
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Schlatter Industries AG
20.80 CHF 0.80 CHF 4.0 %
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WISeQey
7.00 USD 0.31 USD 4.63 %
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Xlife Sciences AG
8.90 EUR 0.40 EUR 4.71 %
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Ypsomed AG
445.40 EUR 14.00 EUR 3.25 %
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Indizes
SPI
21,346.56 CHF 151.86 CHF 0.72 %
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Am Donnerstag notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,73 Prozent höher bei 21.348,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,665 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,775 Prozent höher bei 21.358,95 Punkten, nach 21.194,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21.328,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21.370,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SPI einen Wert von 19.652,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der SPI mit 20.370,95 Punkten berechnet. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 17.627,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,03 Prozent nach oben. Bei 21.370,09 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 13,51 Prozent auf 25,88 CHF), WISeQey (+ 4,63 Prozent auf 7,00 USD), Ypsomed (+ 4,11 Prozent auf 431,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,01 Prozent auf 59,70 CHF) und Schlatter Industries (+ 4,00 Prozent auf 20,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), ASMALLWORLD (-10,08 Prozent auf 1,16 CHF), Curatis (-5,88 Prozent auf 16,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,60 Prozent auf 0,14 CHF) und Xlife Sciences (-2,31 Prozent auf 8,44 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die Adecco SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.189.616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 354,106 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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