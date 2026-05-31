SPI aktuell: SPI beendet den Handel im Plus

SPI-Kursentwicklung

So bewegte sich der SPI letztendlich.

Der SPI schloss nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 18.853,23 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,425 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,391 Prozent auf 18.910,59 Punkte an der Kurstafel, nach 18.837,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18.793,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.961,68 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.551,09 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 19.027,83 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 16.814,76 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,35 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Klingelnberg (+ 19,28 Prozent auf 13,30 CHF), ams-OSRAM (+ 11,83 Prozent auf 21,56 CHF), EvoNext (+ 11,54 Prozent auf 1,60 CHF), Perrot Duval SA (+ 10,19 Prozent auf 47,60 CHF) und Huber + Suhner (+ 7,97 Prozent auf 284,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Molecular Partners (-5,36 Prozent auf 3,00 CHF), Clariant (-5,29 Prozent auf 7,61 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,89 Prozent auf 12,44 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,80 Prozent auf 15,20 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-3,59 Prozent auf 72,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 5.141.559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 293,003 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net