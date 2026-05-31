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SPI-Kursentwicklung

SPI aktuell: SPI beendet den Handel im Plus

02.06.26 17:57 Uhr
SPI aktuell: SPI beendet den Handel im Plus | finanzen.net

So bewegte sich der SPI letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
22,60 EUR 1,20 EUR 5,61%
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Clariant AG (N)
7,61 CHF -0,43 CHF -5,29%
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EvoNext Holdings AG
1,60 CHF 0,17 CHF 11,54%
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Huber + Suhner AG
284,50 CHF 21,00 CHF 7,97%
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Klingelnberg AG
13,30 CHF 2,15 CHF 19,28%
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Molecular Partners AG
3,00 CHF -0,17 CHF -5,36%
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
13,60 EUR -0,10 EUR -0,73%
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Perrot Duval SA
47,60 CHF 4,40 CHF 10,19%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
315,80 CHF -8,40 CHF -2,59%
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Santhera Pharmaceuticals AG
15,20 CHF -0,60 CHF -3,80%
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UBS
37,99 CHF 0,44 CHF 1,17%
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Indizes
SPI
18.853,2 PKT 16,2 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Der SPI schloss nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 18.853,23 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,425 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,391 Prozent auf 18.910,59 Punkte an der Kurstafel, nach 18.837,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18.793,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.961,68 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.551,09 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 19.027,83 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 16.814,76 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,35 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Klingelnberg (+ 19,28 Prozent auf 13,30 CHF), ams-OSRAM (+ 11,83 Prozent auf 21,56 CHF), EvoNext (+ 11,54 Prozent auf 1,60 CHF), Perrot Duval SA (+ 10,19 Prozent auf 47,60 CHF) und Huber + Suhner (+ 7,97 Prozent auf 284,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Molecular Partners (-5,36 Prozent auf 3,00 CHF), Clariant (-5,29 Prozent auf 7,61 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,89 Prozent auf 12,44 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,80 Prozent auf 15,20 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-3,59 Prozent auf 72,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 5.141.559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 293,003 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
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07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
09.04.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
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08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
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12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
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