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SPI im Fokus

SPI aktuell: SPI fällt schlussendlich

15.05.26 17:57 Uhr
SPI aktuell: SPI fällt schlussendlich | finanzen.net

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0,05 CHF -0,00 CHF -6,25%
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EvoNext Holdings AG
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GAM AG
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Holcim AG
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Leclanche (Leclanché SA)
0,09 CHF -0,00 CHF -4,01%
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MindMaze Therapeutics
0,43 CHF 0,04 CHF 10,78%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
331,80 CHF 3,60 CHF 1,10%
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Schlatter Industries AG
19,00 CHF 1,60 CHF 9,20%
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UBS
35,97 CHF -0,25 CHF -0,69%
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Xlife Sciences AG
21,40 CHF 1,30 CHF 6,47%
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Indizes
SPI
18.681,0 PKT -3,2 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

Der SPI ging nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 18.681,02 Punkten aus dem Freitagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,226 Prozent auf 18.726,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18.684,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18.636,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.791,84 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,668 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, lag der SPI noch bei 18.589,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 18.763,25 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 16.769,59 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,41 Prozent nach oben. Bei 19.309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10,78 Prozent auf 0,43 CHF), Schlatter Industries (+ 9,20 Prozent auf 19,00 CHF), EvoNext (+ 7,17) Prozent auf 1,27 CHF), Xlife Sciences (+ 6,47 Prozent auf 21,40 CHF) und ALSO (+ 6,36 Prozent auf 173,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil GAM (-11,27 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-6,25 Prozent auf 0,05 CHF), Curatis (-5,83 Prozent auf 22,60 CHF), Holcim (-5,06 Prozent auf 72,40 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,01 Prozent auf 0,09 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5.666.621 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 285,566 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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