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SPI-Kursentwicklung

SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen

05.06.26 17:57 Uhr
SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

So bewegte sich der SPI am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
18,70 EUR -2,90 EUR -13,43%
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7,60 CHF 0,32 CHF 4,40%
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Perrot Duval SA
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USD 0,00 USD 0,00%
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37,63 CHF 0,05 CHF 0,13%
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
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Indizes
SPI
18.926,4 PKT 43,4 PKT 0,23%
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Letztendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,23 Prozent höher bei 18.926,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,362 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,108 Prozent auf 18.903,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18.882,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18.835,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.990,11 Zähler.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,681 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der SPI bei 18.478,60 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 18.353,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der SPI mit 16.977,65 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,75 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell EvoNext (+ 9,38 Prozent auf 1,75 CHF), Bellevue (+ 4,40 Prozent auf 7,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,37 Prozent auf 52,60 CHF), Perrot Duval SA (+ 4,17 Prozent auf 45,00 CHF) und Curatis (+ 3,62 Prozent auf 22,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ams-OSRAM (-14,28 Prozent auf 17,23 CHF), SHL Telemedicine (-9,00 Prozent auf 0,91 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,94 Prozent auf 5,36 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,27 Prozent auf 0,34 CHF) und Huber + Suhner (-5,63 Prozent auf 260,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3.657.662 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 276,351 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
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05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
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13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
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08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
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