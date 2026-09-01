SPI aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Plus

SPI-Performance im Fokus

03.09.26 17:57 Uhr

Der SPI zeigte sich am Donnerstagabend wenig bewegt.

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,20 Prozent höher bei 20.224,00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,050 Prozent auf 20.173,69 Punkte an der Kurstafel, nach 20.183,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20.281,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20.136,33 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,070 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.208,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.739,30 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 16.890,31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,86 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Gurit (+ 5,36 Prozent auf 55,00 CHF), TX Group (+ 5,16 Prozent auf 171,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF), Private Equity (+ 4,29 Prozent auf 63,20 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4,21 Prozent auf 99,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), Peach Property Group (-4,58 Prozent auf 5,00 CHF), IVF HARTMANN (-3,44 Prozent auf 126,50 CHF), Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF) und lastminutecom (-3,03 Prozent auf 11,20 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6.014.914 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 302,528 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net