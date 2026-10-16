DAX 25.527 +0,6%ESt50 6.191 +0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,91 -0,8%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.101 -0,2%Euro 1,1239 +0,2%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.182 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

SPI aktuell: SPI sackt zum Start ab

SPI aktuell: SPI sackt zum Start ab

Der SPI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.82 EUR -0.06 EUR -7.30 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,208.00 EUR 99.00 EUR 8.93 %
Charts | News | Analysen
Cicor Technologies Ltd.
145.20 EUR -4.80 EUR -3.20 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
18.60 EUR -0.60 EUR -3.12 %
Charts | News | Analysen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
16.88 EUR 0.35 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.60 EUR 0.06 EUR 2.36 %
Charts | News | Analysen
Huber + Suhner AG
173.00 EUR -4.00 EUR -2.26 %
Charts | News | Analysen
MindMaze Therapeutics
0.15 EUR 0.00 EUR -2.53 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
88.58 EUR 1.75 EUR 2.02 %
Charts | News | Analysen
Private Equity Holding AG
62.50 EUR -2.00 EUR -3.10 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
412.80 EUR 2.00 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
SoftwareONE
9.68 EUR 0.05 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
55.00 EUR 3.00 EUR 5.77 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,246.26 CHF 2.30 CHF 0.01 %
News | Analysen

Der SPI verliert im SIX-Handel um 09:09 Uhr 0,09 Prozent auf 20.225,02 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,502 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,036 Prozent fester bei 20.251,16 Punkten, nach 20.243,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.225,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20.251,16 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 3,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.557,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20.068,91 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Wert von 17.451,81 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 6,52 Prozent auf 15,53 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,73 Prozent auf 0,15 CHF), Cicor Technologies (+ 2,52 Prozent auf 138,20 CHF), SoftwareONE (+ 2,34 Prozent auf 9,39 CHF) und Huber + Suhner (+ 2,24 Prozent auf 164,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), Private Equity (-5,84 Prozent auf 58,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 49,60 CHF), ASMALLWORLD (-3,49 Prozent auf 0,83 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 598.003 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 324,347 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.