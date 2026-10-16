SPI aktuell: SPI sackt zum Start ab

Index im Blick

16.10.26 09:27 Uhr

Der SPI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SPI verliert im SIX-Handel um 09:09 Uhr 0,09 Prozent auf 20.225,02 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,502 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,036 Prozent fester bei 20.251,16 Punkten, nach 20.243,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.225,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20.251,16 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 3,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.557,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20.068,91 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Wert von 17.451,81 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 6,52 Prozent auf 15,53 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,73 Prozent auf 0,15 CHF), Cicor Technologies (+ 2,52 Prozent auf 138,20 CHF), SoftwareONE (+ 2,34 Prozent auf 9,39 CHF) und Huber + Suhner (+ 2,24 Prozent auf 164,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), Private Equity (-5,84 Prozent auf 58,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 49,60 CHF), ASMALLWORLD (-3,49 Prozent auf 0,83 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 598.003 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 324,347 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net