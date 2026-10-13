SPI aktuell: SPI zeigt sich zum Start fester

SIX-Handel im Fokus

13.10.26 09:27 Uhr

Der SPI bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Dienstag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,93 Prozent auf 19.835,36 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,444 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent stärker bei 19.777,23 Punkten in den Handel, nach 19.652,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19.777,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19.835,36 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19.454,12 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Wert von 20.064,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17.221,53 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,73 Prozent zu. Bei 20.636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Givaudan (+ 7,20 Prozent auf 3.739,00 CHF), Alcon (+ 2,66 Prozent auf 54,86 CHF), Ypsomed (+ 2,55 Prozent auf 369,80 CHF), Valiant (+ 2,15 Prozent auf 152,00 CHF) und Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-10,26 Prozent auf 0,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,46 Prozent auf 49,20 CHF), Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF), Forbo International (-4,65 Prozent auf 861,00 CHF) und GAM (-4,29 Prozent auf 0,07 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 153.079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 313,223 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net