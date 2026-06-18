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SIX-Handel im Fokus

SPI aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

19.06.26 17:57 Uhr
SPI aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen | finanzen.net

Der SPI wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
13,95 CHF 1,35 CHF 10,71%
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Banque Cantonale du Jura SA
74,00 CHF -4,00 CHF -5,13%
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Cicor Technologies Ltd.
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
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EvoNext Holdings AG
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GAM AG
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Highlight Event and Entertainment AG
6,20 CHF 0,80 CHF 14,81%
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MCH
5,60 CHF 0,52 CHF 10,24%
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MindMaze Therapeutics
0,22 CHF -0,02 CHF -6,91%
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Perrot Duval SA
50,00 CHF 4,40 CHF 9,65%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
325,00 CHF 0,80 CHF 0,25%
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Schweizerische Nationalbank
3.230,00 CHF -140,00 CHF -4,15%
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UBS
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Indizes
SPI
19.475,5 PKT 12,3 PKT 0,06%
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Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 19.475,48 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,427 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,021 Prozent tiefer bei 19.459,02 Punkten in den Handel, nach 19.463,18 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.531,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19.400,10 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,230 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 18.867,44 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Wert von 17.379,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der SPI einen Stand von 16.449,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,76 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19.554,73 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,81 Prozent auf 6,20 CHF), GAM (+ 10,76 Prozent auf 0,07 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 10,71 Prozent auf 13,95 CHF), MCH (+ 10,24 Prozent auf 5,60 CHF) und Perrot Duval SA (+ 9,65 Prozent auf 50,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil MindMaze Therapeutics (-6,91 Prozent auf 0,22 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-5,13 Prozent auf 74,00 CHF), Schweizerische Nationalbank (-4,15 Prozent auf 3.230,00 CHF), Cicor Technologies (-4,06 Prozent auf 123,00 CHF) und DocMorris (-3,89 Prozent auf 8,16 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17.992.049 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 287,012 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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