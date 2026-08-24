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SPI-Entwicklung

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Kursplus

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Kursplus

Der SPI schloss den Handelstag stabil ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.04 EUR 0.01 EUR 18.03 %
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Adval Tech AG
42.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Arbonia AG
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
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Curatis AG
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EvoNext Holdings AG
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Gurit Holding AG
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Orior AG
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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Sandoz
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SoftwareONE
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Stadler Rail
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SPI
20,436.97 CHF 15.66 CHF 0.08 %
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Am Mittwoch ging der SPI den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 20.436,97 Punkten aus dem Mittwochshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,512 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 20.438,32 Punkte an der Kurstafel, nach 20.421,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 20.521,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.436,97 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,719 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20.069,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der SPI 19.096,53 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der SPI bei 16.896,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,03 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Stadler Rail (+ 22,43 Prozent auf 30,02 CHF), Gurit (+ 20,82 Prozent auf 35,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 11,63 Prozent auf 0,03 CHF), Arbonia (+ 11,08 Prozent auf 4,46 CHF) und SoftwareONE (+ 9,54 Prozent auf 9,47 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,86 Prozent auf 31,30 CHF), Sandoz (-3,92 Prozent auf 70,66 CHF), Orior (-3,68 Prozent auf 14,12 CHF), Adval Tech (-3,26 Prozent auf 41,60 CHF) und Tecan (N) (-2,69 Prozent auf 188,10 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.758.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 318,790 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK

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