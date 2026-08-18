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Kursentwicklung

SPI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SPI am Donnerstagmittag

SPI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SPI am Donnerstagmittag

In Zürich ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bellevue AG
7.70 EUR 0.20 EUR 2.67 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
7.30 EUR 0.20 EUR 2.82 %
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Curatis AG
21.20 EUR 0.20 EUR 0.95 %
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Edisun Power Europe AG
69.50 EUR 3.00 EUR 4.51 %
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EvoNext Holdings AG
2.54 EUR -0.08 EUR -3.05 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.60 EUR 0.90 EUR 8.41 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
23.92 EUR 1.60 EUR 7.17 %
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Logitech S.A.
85.76 EUR 0.96 EUR 1.13 %
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MindMaze Therapeutics
0.21 EUR -0.01 EUR -4.63 %
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Orior AG
15.20 EUR -0.20 EUR -1.30 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
400.60 EUR 13.40 EUR 3.46 %
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Schlatter Industries AG
17.70 CHF -0.90 CHF -4.84 %
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SKAN
66.00 EUR 4.50 EUR 7.32 %
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Indizes
SPI
20,204.29 CHF -18.74 CHF -0.09 %
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Um 12:09 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0,15 Prozent auf 20.192,84 Punkte nach. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,503 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,143 Prozent stärker bei 20.251,91 Punkten, nach 20.223,03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 20.255,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.178,77 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,363 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.033,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18.950,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SPI auf 17.035,70 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,69 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 14,33 Prozent auf 7,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,72 Prozent auf 23,44 CHF), Orior (+ 3,45 Prozent auf 15,60 CHF), Bellevue (+ 3,32 Prozent auf 7,46 CHF) und SKAN (+ 3,19 Prozent auf 64,70 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-6,95 Prozent auf 0,19 CHF), Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF), Edisun Power Europe (-4,30 Prozent auf 66,80 CHF), SHL Telemedicine (-3,74 Prozent auf 1,03 CHF) und Feintool International (-3,65 Prozent auf 10,55 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie aufweisen. 935.467 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312,588 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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