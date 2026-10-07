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Kursentwicklung

SPI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SPI mittags

SPI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SPI mittags

Das macht der SPI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
25.80 EUR -0.80 EUR -3.01 %
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ASMALLWORLD AG
0.64 EUR -0.09 EUR -12.24 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,108.00 EUR -2.00 EUR -0.18 %
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Comet Holding AG
395.00 EUR -12.40 EUR -3.04 %
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Curatis AG
18.50 EUR 1.40 EUR 8.19 %
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DOTTIKON ES HOLDING AG
270.00 EUR -2.00 EUR -0.74 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Idorsia AG
4.57 EUR -0.10 EUR -2.18 %
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Mikron AG (Mikron Technology)
16.70 EUR 0.10 EUR 0.60 %
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Montana Aerospace
23.80 EUR 0.60 EUR 2.59 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
390.00 EUR 2.80 EUR 0.72 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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Xlife Sciences AG
9.65 EUR -0.05 EUR -0.52 %
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Indizes
SPI
19,555.48 CHF -6.97 CHF -0.04 %
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Um 12:06 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 19.530,04 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,412 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,265 Prozent leichter bei 19.510,67 Punkten, nach 19.562,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19.613,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.510,67 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,424 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 20.066,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.202,92 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 17.263,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 3,38 Prozent auf 9,80 CHF), Curatis (+ 3,15 Prozent auf 18,00 CHF), Montana Aerospace (+ 3,09 Prozent auf 23,35 CHF), Mikron (+ 2,60 Prozent auf 15,80 CHF) und DOTTIKON ES (+ 2,54 Prozent auf 262,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Comet (-4,00 Prozent auf 360,20 CHF), SHL Telemedicine (-3,85 Prozent auf 1,00 CHF), ams-OSRAM (-3,52 Prozent auf 24,10 CHF) und Idorsia (-3,36 Prozent auf 4,25 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 711.217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,828 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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