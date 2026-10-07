SPI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SPI mittags

Kursentwicklung

07.10.26 12:25 Uhr

Das macht der SPI.

Um 12:06 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 19.530,04 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,412 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,265 Prozent leichter bei 19.510,67 Punkten, nach 19.562,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19.613,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.510,67 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,424 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 20.066,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.202,92 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 17.263,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 3,38 Prozent auf 9,80 CHF), Curatis (+ 3,15 Prozent auf 18,00 CHF), Montana Aerospace (+ 3,09 Prozent auf 23,35 CHF), Mikron (+ 2,60 Prozent auf 15,80 CHF) und DOTTIKON ES (+ 2,54 Prozent auf 262,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Comet (-4,00 Prozent auf 360,20 CHF), SHL Telemedicine (-3,85 Prozent auf 1,00 CHF), ams-OSRAM (-3,52 Prozent auf 24,10 CHF) und Idorsia (-3,36 Prozent auf 4,25 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 711.217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,828 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net