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Index-Bewegung

SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Mittwochnachmittag

SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Mittwochnachmittag

Der SPI macht derzeit Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
22.98 EUR 0.54 EUR 2.41 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
35.50 EUR 0.30 EUR 0.85 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,238.00 EUR 1.00 EUR 0.08 %
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BELIMO Holding AG
808.00 EUR -0.50 EUR -0.06 %
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Bellevue AG
7.10 EUR -0.10 EUR -1.39 %
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EvoNext Holdings AG
2.46 EUR -0.10 EUR -3.91 %
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Forbo International S.A. (N)
1,020.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.06 EUR -0.01 EUR -8.15 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.10 EUR 0.24 EUR 4.94 %
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LEM S.A.
698.00 EUR 21.00 EUR 3.10 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
428.60 EUR 8.60 EUR 2.05 %
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UBS
42.26 EUR 0.28 EUR 0.67 %
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Zug Estates AG (B)
2,180.00 EUR -220.00 EUR -9.17 %
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Indizes
SPI
20,485.14 CHF 86.06 CHF 0.42 %
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Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,41 Prozent auf 20.483,15 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,026 Prozent auf 20.393,79 Punkte an der Kurstafel, nach 20.399,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20.485,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.344,78 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bewegte sich der SPI bei 19.760,15 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 20.095,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17.360,58 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,28 Prozent. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 10,51 Prozent auf 23,34 CHF), GAM (+ 8,05 Prozent auf 0,07 CHF), EvoNext (+ 4,35 Prozent auf 2,40 CHF), LEM (+ 4,03 Prozent auf 646,00 CHF) und BELIMO (+ 3,91 Prozent auf 784,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-9,64 Prozent auf 4,50 CHF), Forbo International (-4,62 Prozent auf 908,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,94 Prozent auf 31,70 CHF), Zug Estates B (-3,56 Prozent auf 2.170,00 CHF) und SHL Telemedicine (-2,90 Prozent auf 1,01 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.406.650 Aktien gehandelt. Mit 331,235 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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