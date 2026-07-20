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SPI-Kursentwicklung

SPI-Handel aktuell: SPI am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

SPI-Handel aktuell: SPI am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
222.00 EUR 6.00 EUR 2.78 %
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ams-OSRAM AG
17.40 EUR 1.20 EUR 7.41 %
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BACHEM HOLDING AG
76.20 EUR 0.35 EUR 0.46 %
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BELIMO Holding AG
865.00 EUR 31.50 EUR 3.78 %
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Bossard AG
232.00 EUR 12.00 EUR 5.45 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.55 EUR 0.65 EUR 11.02 %
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Curatis AG
24.60 EUR -0.20 EUR -0.81 %
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EvoNext Holdings AG
2.46 EUR 0.10 EUR 4.24 %
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Highlight Event and Entertainment AG
6.00 EUR 0.05 EUR 0.84 %
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Logitech S.A.
89.76 EUR 0.40 EUR 0.45 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
362.00 EUR -3.60 EUR -0.98 %
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Schindler AG NA
279.00 EUR -3.50 EUR -1.24 %
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UBS
45.80 EUR 0.02 EUR 0.04 %
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Xlife Sciences AG
19.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,043.52 CHF 10.41 CHF 0.05 %
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Am Dienstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,24 Prozent stärker bei 20.080,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,497 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,142 Prozent tiefer bei 20.004,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20.033,11 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.997,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 20.083,02 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 19.475,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der SPI noch bei 18.595,09 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 16.701,99 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,08 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 15,58 Prozent auf 6,38 CHF), BACHEM (+ 9,04 Prozent auf 76,60 CHF), Bossard (+ 7,39 Prozent auf 218,00 CHF), BELIMO (+ 5,81 Prozent auf 828,50 CHF) und ams-OSRAM (+ 5,13 Prozent auf 15,77 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-6,92 Prozent auf 242,00 CHF), Schindler (-6,31 Prozent auf 252,60 CHF), ALSO (-4,91 Prozent auf 195,40 CHF) und Xlife Sciences (-4,72 Prozent auf 17,15 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 938.027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 292,099 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.