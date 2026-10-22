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SPI-Marktbericht

SPI-Handel aktuell: SPI am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

SPI-Handel aktuell: SPI am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Am Donnerstagnachmittag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
1.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,242.00 EUR 4.00 EUR 0.32 %
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Bellevue AG
7.15 EUR 0.05 EUR 0.70 %
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Bystronic (ex Conzzeta)
154.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
18.00 EUR -0.40 EUR -2.17 %
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EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.12 EUR 4.88 %
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Forbo International S.A. (N)
985.00 EUR -35.00 EUR -3.43 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR 6.45 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
19.99 EUR 0.44 EUR 2.25 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.92 EUR 2.48 EUR 2.77 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
430.00 EUR -2.40 EUR -0.56 %
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Schindler AG (PS)
289.80 EUR 1.45 EUR 0.50 %
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Schlatter Industries AG
19.10 CHF -1.90 CHF -9.05 %
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Xlife Sciences AG
9.65 EUR -0.65 EUR -6.31 %
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Indizes
SPI
20,526.72 CHF 15.28 CHF 0.07 %
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Am Donnerstag steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,16 Prozent im Minus bei 20.479,12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,566 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,244 Prozent auf 20.461,41 Punkte an der Kurstafel, nach 20.511,44 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.500,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20.418,38 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.804,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.091,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.351,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,26 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 28,85 Prozent auf 1,34 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 20,27 Prozent auf 178,00 CHF), Schindler (+ 8,15 Prozent auf 291,80 CHF), Schindler (+ 7,59 Prozent auf 283,50 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,84 Prozent auf 20,38 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Schlatter Industries (-9,05 Prozent auf 19,10 CHF), Forbo International (-6,43 Prozent auf 858,00 CHF), Xlife Sciences (-6,20 Prozent auf 8,78 CHF), GAM (-5,88 Prozent auf 0,06 CHF) und Curatis (-5,16 Prozent auf 16,55 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.111.680 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 341,114 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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15:51 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:16 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:56 Nestlé Neutral UBS AG

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