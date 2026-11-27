Index im Fokus

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 20.887,34 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,625 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,184 Prozent fester bei 20.844,00 Punkten, nach 20.805,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.844,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20.897,00 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,88 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.599,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der SPI noch bei 20.263,22 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 17.640,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,50 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell DOTTIKON ES (+ 10,51 Prozent auf 305,00 CHF), ams-OSRAM (+ 7,24 Prozent auf 15,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,21 Prozent auf 8,21 CHF), Xlife Sciences (+ 5,26 Prozent auf 8,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5,26 Prozent auf 0,13 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil EvoNext (-4,31 Prozent auf 2,00 CHF), Molecular Partners (-3,75 Prozent auf 2,31 CHF), BACHEM (-2,16 Prozent auf 65,80 CHF), Investis (-1,69 Prozent auf 145,50 CHF) und Private Equity (-1,68 Prozent auf 58,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 838.774 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 357,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net