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SPI-Marktbericht

SPI-Handel aktuell: SPI-Börsianer greifen mittags zu

SPI-Handel aktuell: SPI-Börsianer greifen mittags zu

Der SPI verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -2.22 %
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Ascom
5.90 EUR -0.15 EUR -2.48 %
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ASMALLWORLD AG
0.74 EUR 0.06 EUR 8.89 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,110.00 EUR -24.00 EUR -2.12 %
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BioVersys
27.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Aktie kaufen
Curatis AG
17.10 EUR -1.50 EUR -8.06 %
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Dätwyler AG
131.00 EUR 1.00 EUR 0.77 %
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Edisun Power Europe AG
75.50 EUR -0.50 EUR -0.66 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
13.10 EUR 0.50 EUR 3.97 %
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Komax AG
89.20 EUR 6.80 EUR 8.25 %
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Private Equity Holding AG
64.00 EUR 2.00 EUR 3.23 %
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SKAN
71.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
43.10 EUR 0.28 EUR 0.65 %
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Indizes
SPI
19,562.45 CHF 105.52 CHF 0.54 %
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Am Dienstag tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 1,02 Prozent fester bei 19.655,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,552 Prozent stärker bei 19.564,32 Punkten, nach 19.456,93 Punkten am Vortag.

Bei 19.719,85 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19.564,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.206,24 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Stand von 20.166,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.292,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,74 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Ascom (+ 6,15 Prozent auf 6,04 CHF), SKAN (+ 5,77 Prozent auf 71,50 CHF), Dätwyler (+ 4,76 Prozent auf 132,00 CHF), Komax (+ 4,50 Prozent auf 81,20 CHF) und Feintool International (+ 4,31 Prozent auf 12,10 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen BioVersys (-4,83 Prozent auf 25,60 CHF), Private Equity (-4,56 Prozent auf 58,60 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF), Addex Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,02 CHF) und Edisun Power Europe (-2,80 Prozent auf 69,40 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 717.049 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304,697 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

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