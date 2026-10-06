SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Handelsstart zu

Index-Bewegung

06.10.26 09:28 Uhr

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,77 Prozent höher bei 19.606,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,416 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,552 Prozent fester bei 19.564,32 Punkten in den Handel, nach 19.456,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 19.564,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.606,04 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SPI einen Wert von 20.206,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.166,93 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 17.292,08 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,48 Prozent zu. Bei 20.636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 3,59 Prozent auf 54,80 CHF), Arbonia (+ 3,49 Prozent auf 4,75 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,56 Prozent auf 0,80 CHF), Curatis (+ 2,48 Prozent auf 16,50 CHF) und Idorsia (+ 2,28 Prozent auf 4,57 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen BioVersys (-5,20 Prozent auf 25,50 CHF), Private Equity (-4,56 Prozent auf 58,60 CHF), Kudelski (-3,57 Prozent auf 1,22 CHF), Addex Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,02 CHF) und StarragTornos (-2,78 Prozent auf 35,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 223.325 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,279 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net