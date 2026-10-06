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Index-Bewegung

SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Handelsstart zu

SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Handelsstart zu

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 2.22 %
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Arbonia AG
4.88 EUR -0.01 EUR -0.20 %
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ASMALLWORLD AG
0.74 EUR 0.06 EUR 8.89 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,110.00 EUR -24.00 EUR -2.12 %
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BioVersys
26.80 EUR -0.40 EUR -1.47 %
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Aktie kaufen
COSMO Pharmaceuticals N.V.
58.70 EUR 1.60 EUR 2.80 %
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Curatis AG
17.10 EUR -1.50 EUR -8.06 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Idorsia AG
4.82 EUR -0.02 EUR -0.45 %
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Kudelski S.A. (I)
1.14 EUR 0.22 EUR 24.59 %
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Private Equity Holding AG
62.50 EUR 0.50 EUR 0.81 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
381.00 EUR -1.80 EUR -0.47 %
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StarragTornos Holding
38.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Aktie kaufen
Indizes
SPI
19,696.93 CHF 240.00 CHF 1.23 %
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Am Dienstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,77 Prozent höher bei 19.606,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,416 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,552 Prozent fester bei 19.564,32 Punkten in den Handel, nach 19.456,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 19.564,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.606,04 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SPI einen Wert von 20.206,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.166,93 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 17.292,08 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,48 Prozent zu. Bei 20.636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 3,59 Prozent auf 54,80 CHF), Arbonia (+ 3,49 Prozent auf 4,75 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,56 Prozent auf 0,80 CHF), Curatis (+ 2,48 Prozent auf 16,50 CHF) und Idorsia (+ 2,28 Prozent auf 4,57 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen BioVersys (-5,20 Prozent auf 25,50 CHF), Private Equity (-4,56 Prozent auf 58,60 CHF), Kudelski (-3,57 Prozent auf 1,22 CHF), Addex Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,02 CHF) und StarragTornos (-2,78 Prozent auf 35,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 223.325 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,279 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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