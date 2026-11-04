SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen

Index-Performance im Blick

04.11.26 12:25 Uhr

Der SPI notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Am Mittwoch steht der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,85 Prozent im Plus bei 20.975,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,649 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,036 Prozent fester bei 20.804,97 Punkten, nach 20.797,40 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 20.975,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.749,51 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 19.397,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.339,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.036,92 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,98 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20.975,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Meier Tobler (+ 18,97 Prozent auf 45,15 CHF), Arbonia (+ 4,66 Prozent auf 3,71 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,53 Prozent auf 60,00 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,48 Prozent auf 60,70 CHF) und Barry Callebaut (+ 4,17 Prozent auf 1.250,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-5,61 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-5,28 Prozent auf 17,05 CHF), SHL Telemedicine (-3,77 Prozent auf 1,02 CHF), Feintool International (-3,67 Prozent auf 10,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3,20 Prozent auf 4,84 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.515.984 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,663 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net