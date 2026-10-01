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SPI-Entwicklung

SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.66 EUR 0.01 EUR 1.54 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,139.00 EUR -5.00 EUR -0.44 %
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BioVersys
26.60 EUR -0.20 EUR -0.75 %
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Aktie kaufen
Calida AG
14.60 EUR -1.00 EUR -6.41 %
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Comet Holding AG
392.60 EUR 2.20 EUR 0.56 %
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Curatis AG
19.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.18 EUR -0.14 EUR -6.03 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.00 EUR 0.16 EUR 3.31 %
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Huber + Suhner AG
184.00 EUR -9.00 EUR -4.66 %
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Kudelski S.A. (I)
1.12 EUR -0.06 EUR -5.08 %
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Rieter AG (N)
2.38 EUR -0.02 EUR -0.62 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
374.60 EUR -9.40 EUR -2.45 %
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Sensirion Holding AG
92.90 EUR 2.20 EUR 2.43 %
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UBS
41.75 EUR -0.77 EUR -1.81 %
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Indizes
SPI
19,415.20 CHF -196.89 CHF -1 %
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,83 Prozent leichter bei 19.449,68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,417 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19.453,97 Zählern und damit 0,806 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19.612,09 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 19.449,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 19.453,97 Zähler.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 2,22 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 01.09.2026, mit 20.149,63 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19.917,53 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 17.008,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,62 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 2,78 Prozent auf 0,74 CHF), Rieter (+ 2,42 Prozent auf 2,54 CHF), Comet (+ 2,21 Prozent auf 379,60 CHF), Sensirion (+ 1,84 Prozent auf 88,50 CHF) und Huber + Suhner (+ 1,59 Prozent auf 178,40 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-12,40 Prozent auf 4,38 CHF), BioVersys (-6,93 Prozent auf 25,50 CHF), Kudelski (-3,10 Prozent auf 1,25 CHF), Calida (-2,96 Prozent auf 14,42 CHF) und Schlatter Industries (-2,50 Prozent auf 19,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 385.851 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 304,773 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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